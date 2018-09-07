Тимошенко и Порошенко лидируют в рейтинге кандидатов в президенты Украины
КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Лидер партии «Батькивщина»,
КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Лидер партии «Батькивщина»,
«Согласно этому социологическому исследованию, во второй тур выходят два кандидата — Юлия Тимошенко и Петр Порошенко», — сказал Балабан.
По его словам, лидер рейтинга Тимошенко демонстрирует стабильно высокий уровень поддержки по всем регионам Украины, особенно это касается отдаленных населенных пунктов.
При этом у Порошенко, согласно исследованию, рейтинг начал расти и составляет 12,3%. Социологи связывают такую тенденцию с военным парадом, который прошел в Киеве 24 августа в День независимости Украины, и информационной кампанией президента.
Согласно опросу, третье место в президентском рейтинге занимает лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, больше всего у него поддержки на западе страны. За лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко проголосовали бы на выборах 6,2% опрошенных, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,6%. Известного украинского актера и руководителя студии «95 квартал» Владимира Зеленского поддержали бы 5,4% респондентов, лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича — 5,1%, артиста, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука — 4,7% опрошенных.
Опрос проводился социологическим центром имени Михаила Драгоманова во всех регионах Украины с 25 августа по 2 сентября методом face to face. В рамках исследования были опрошены 1,8 тысячи респондентов, погрешность не превышает 2,3%. При этом в центре не указали, по заказу какой организации проводили опрос. Очередные президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.