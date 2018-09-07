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17:17 (мск), источник: РИА Новости

Тимошенко и Порошенко лидируют в рейтинге кандидатов в президенты Украины

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко лидируют в рейтинге кандидатов на предстоящих выборах главы государства, сообщил в пятницу представитель Социологического центра имени Михаила Драгоманова Ростислав Балабан, сославшись на данные исследования.

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Источник: РИА Новости

«Согласно этому социологическому исследованию, во второй тур выходят два кандидата — Юлия Тимошенко и Петр Порошенко», — сказал Балабан.

По его словам, лидер рейтинга Тимошенко демонстрирует стабильно высокий уровень поддержки по всем регионам Украины, особенно это касается отдаленных населенных пунктов.

За нее на президентских выборах проголосовали бы 15,7% украинцев, планирующих принять участие в голосовании.

При этом у Порошенко, согласно исследованию, рейтинг начал расти и составляет 12,3%. Социологи связывают такую тенденцию с военным парадом, который прошел в Киеве 24 августа в День независимости Украины, и информационной кампанией президента.

При этом Балабан отметил, что премьер Владимир Гройсман отберет у Порошенко голоса, если будет баллотироваться на пост президента.

Согласно опросу, третье место в президентском рейтинге занимает лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, больше всего у него поддержки на западе страны. За лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко проголосовали бы на выборах 6,2% опрошенных, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,6%. Известного украинского актера и руководителя студии «95 квартал» Владимира Зеленского поддержали бы 5,4% респондентов, лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича — 5,1%, артиста, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука — 4,7% опрошенных.

Опрос проводился социологическим центром имени Михаила Драгоманова во всех регионах Украины с 25 августа по 2 сентября методом face to face. В рамках исследования были опрошены 1,8 тысячи респондентов, погрешность не превышает 2,3%. При этом в центре не указали, по заказу какой организации проводили опрос. Очередные президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.

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