Борьбе с терроризмом в Сирии подобрали общие формулировки

Источник: РИА "Новости"

После непродолжительной, но острой дискуссии, касающейся окончательных формулировок итоговой декларации саммита в астанинском формате, в Тегеране президенты России, Турции и Ирана все же нашли компромисс и приняли итоговое заявление, состоящее из 12 пунктов. В нем подчеркивается намерение трех стран продолжать взаимодействие вплоть до полного искоренения террористов и стабилизации ситуации в Сирии. Главной задачей на данном этапе президент России назвал изгнание террористов из Идлиба — последней из четырех зон деэскалации, которая еще не вернулась под контроль Дамаска.

Начало военной операции в Идлибе ожидалось со дня на день. «Это очень печальная ситуация… Если произойдет кровопролитие, мир очень разозлится, и Соединенные Штаты тоже очень разозлятся», — сказал журналистам накануне саммита в Тегеране президент США Дональд Трамп. С аналогичными призывами к России, Турции и Ирану предотвратить новую гуманитарную катастрофу в Идлибе, где проживает свыше 3,5 млн человек, обращались и другие мировые лидеры.

«Астанинская тройка» согласна, как подчеркнул президент Путин, что «при разрешении ситуации в Идлибе обязательно нужно иметь в виду, что там находится большое число мирных жителей». При этом в Москве и Тегеране подчеркивают, что нужно положить конец террористам «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства» (ИГ; обе организации запрещены в РФ), отряды которых сосредоточены в этой провинции. Анкара с этим не спорит. Но ее заботит судьба десятков тысяч бойцов вооруженной оппозиции, с которыми она поддерживает тесную связь и под чьим контролем намерена была оставить Идлиб.

В ходе саммита президент Турции повторил, что Идлиб не должен быть «отдан на милость» президенту Сирии Башару Асаду, а должен остаться под контролем умеренной сирийской оппозиции. При этом он пообещал, что будут соблюдены интересы России и Ирана.

«Мы приложим все усилия, чтобы ликвидировать все опасности и все угрозы для военной базы в Хмеймиме и для Алеппо. В этом плане я считаю, что мы можем удалить те элементы, которые беспокоят наших российских друзей и представляют угрозу Хмеймиму и Алеппо, в более далекие места», — сказал он.

При этом Реджеп Тайип Эрдоган призвал не допустить превращения Идлиба в «кровавое озеро», а также говорил, что вооруженная оппозиция чувствует себя преданной, после того как все другие зоны деэскалации прекратили свое существование. Заседание полностью транслировалось в прямом эфире и не было, как обычно, ограничено показом вступительных слов президентов.

Спор вызвал третий пункт декларации, касающийся ситуации в провинции Идлиб, где говорилось, что стороны решили «искать пути урегулирования там в соответствии с вышеуказанными принципами и духом сотрудничества, который характеризует астанинский формат».

На эти ни к чему не обязывающие слова возразил президент Эрдоган. «Мы понимаем дипломатический язык в третьем пункте, но я считаю, что выражение о перемирии усилило бы этот пункт, а также ускорило бы этот процесс», — сказал он. С этим предложением не согласились его иранский и российский партнеры. Хасан Роухани настаивал на принятии декларации, как она есть. «Необходимо продолжать борьбу с терроризмом до искоренения террористических группировок, в частности в Идлибе», — настаивал он. Однако президент Турции упорно отказывался соглашаться от принятия заранее согласованной дипломатами трех стран декларации.

В итоге Владимир Путин взял на себя роль по поиску компромисса. Он согласился со всеми заявлениями турецкого коллеги, повторив, что никто не хочет жертв среди мирного населения.

При этом он подчеркнул, что о перемирии невозможно говорить без участия сторон конфликта. «Здесь же нет представителей вооруженной оппозиции за столом и, тем более, нет представителей ''Джебхат ан-Нусры'' и ИГ. Я считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов ''Джебхат ан-Нусры'' и ИГ, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами», — заявил господин Путин.

В итоге три лидера согласились вместо объявления перемирия призвать террористов сложить оружие.

«Мы исходим из того, что удастся договориться, что наш призыв к примирению в идлибской зоне будет услышан. Будем надеяться, что и у представителей террористических организаций хватит здравого ума прекратить сопротивление и сложить оружие», — подчеркнул президент России. При этом все три политика ушли от ответов, как долго будет продолжаться процесс сдачи оружия и размежевания террористов и вооруженной оппозиции, а также в каких масштабах будут осуществляться операции против террористов. Было заявлено, что все вопросы будут решаться поэтапно.

При этом обращает на себя внимание план развития событий в Идлибе, опубликованный в пятницу близкой к правительству турецкой газетой «Сабах», — он якобы был представлен в Тегеране на рассмотрение российского и иранского лидеров.

В статье говорится, что Анкара предлагает поставить перед боевиками 12 действующих в Идлибе экстремистских группировок условие об обязательном размежевании от мирного населения и выходе с территории Идлиба через специально созданный для этого коридор «в буферную зону». Оружие должно быть передано умеренной оппозиции, которую поддерживает Турция. Иностранцам, которые воевали на стороне террористических групп, будет позволено вернуться на родину с гарантиями личной безопасности. Все, кто с этими условиями не согласится, будут считаться законными боевыми целями, и против них предусмотрено проведение точечных операций.

Со своей стороны, как пишет издание, Турция готова гарантировать обеспечение порядка в зоне деэскалации и безопасность районов, которые контролирует Россия. Это похоже на то, что говорил президент Эрдоган.