Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
13-летний сын Децла копирует стиль папы
Матвиенко рассказала, к чему приведут изменения Путина по пенсиям
Стало известно, почему от Медведева ушла пресс-секретарь Тимакова
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДомРезиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице?
В пустыне посреди Казахстана обнаружили два огромных корабля
Борющаяся с раком ведущая объявила о скорой смерти
Снигирь поддержала Цыганова на Венецианском кинофестивале
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
Меган Маркл спрятала живот под неудачным платьем - фото
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
Тарасова назвала поведение Сотниковой недостойным чемпионки Игр
Умерла двукратная олимпийская чемпионка Шушунова
Mach 1 — новый Ford, который может убить Focus
Серийный BMW X7 — новые подробности
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Москвичи отказались от больших квартир
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
19:34 (мск), источник: Ведомости

Франция обвинила Россию в попытке перехвата сигнала военного спутника

Россия пыталась перехватить сигналы с французско-итальянского спутника, который используется армиями обеих стран для передачи защищенных сообщений. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает Reuters.

Наверх

По данным французского министра, это произошло в 2017 г., когда российский спутник «Луч» («Олимп») приблизился к спутнику Athena-Fidus. «Попытка прослушивать своих соседей не только недружелюбна, но и является актом шпионажа», — подчеркнула Парли.

Читайте также
Глава НАСА объяснил необходимость создания космических сил США

«Мы в опасности. Наши коммуникации, наши военные учения, наша повседневная жизнь находятся в опасности, если мы не будем реагировать», — сказала Парли, отметив, что к концу года Париж завершит реализацию стратегического плана космической обороны.

Российский спутник «Луч» или «Олимп» был запущен в космос в сентябре 2014 г. Действия космического аппарата стали причиной нескольких секретных совещаний представителей международной организации спутниковой связи Intelsat и Пентагона, сообщало в 2015 г. издание SpaceNews.

Французско-итальянский телекоммуникационный спутник Athena-Fidus был запущен в марте 2014 г., он обеспечивает безопасную связь для французских и итальянских вооруженных сил и служб экстренной помощи.

 Почему не стоит открывать рублевые вклады даже после повышения ставок
Обстановка на российском финансовом рынке накаляется
Никки Хейли: Россия и Иран хотят нанести удары по мирным жителям
Двукратную олимпийскую чемпионку парализовало
Власти усложнят ипотеку для бедных
200 метров высотой: цунами, которое никто не заметил
Ученые обнаружили в Антарктиде сотни мумий пингвинов
Стокилограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее худых
72-летний аристократ и мультимиллионер отчаялся найти жену
Спорт
Неймар попросил представителя «Барселоны» помочь ему вернуться Бразильцу не нравится соперничество за роль лидера «ПСЖ» с форвардами Эдинсоном Кавани и Килианом Мбаппе
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Овечкин поселится за МКАД
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Россиян заставят копить на ипотеку
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Мамы говорят
Irina Vorobyeva Почему я не люблю Америку. 472
Ваше Величество Торсы и так далее)) 437
Angelisa родная сестра. маски сброшены? 276
excerption Для тех, кто любит еврейский юмор. 259
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь