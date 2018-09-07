Франция обвинила Россию в попытке перехвата сигнала военного спутника

По данным французского министра, это произошло в 2017 г., когда российский спутник «Луч» («Олимп») приблизился к спутнику Athena-Fidus. «Попытка прослушивать своих соседей не только недружелюбна, но и является актом шпионажа», — подчеркнула Парли.

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«Мы в опасности. Наши коммуникации, наши военные учения, наша повседневная жизнь находятся в опасности, если мы не будем реагировать», — сказала Парли, отметив, что к концу года Париж завершит реализацию стратегического плана космической обороны.

Российский спутник «Луч» или «Олимп» был запущен в космос в сентябре 2014 г. Действия космического аппарата стали причиной нескольких секретных совещаний представителей международной организации спутниковой связи Intelsat и Пентагона, сообщало в 2015 г. издание SpaceNews.