Пушилин провел кадровые перестановки в правительстве ДНР
ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/ — В состав кабмина вошли пять новых и.о. министров.
ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/ — В состав кабмина вошли пять новых и.о. министров.
Врио главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назначил исполняющих обязанности министров правительства республики. Соответствующий указ размещен в пятницу на официальном сайте ДНР.
В документе указана 21 фамилия, среди них Наталья Никонорова, которая исполняет обязанности главы министерства иностранных дел, Алексей Дикий назначен исполняющим обязанности руководителя министерства внутренних дел, министерство государственной безопасности временно возглавил Владимир Павленко.
И.о. министра доходов и сборов назначен Евгений Лавренов, и.о. министра юстиции стал Юрий Сироватко. И.о. руководителей минтранспорта и минпрома ДНР назначены Дмитрий Подлипанов и Сергей Ильин соответственно, исполнять обязанности министра агропромышленной политики и продовольствия будет Владимир Горячев.
Новым председателем Верховного суда ДНР назначен Андрей Ким. И.о.
Соответствующие указы размещены в пятницу на официальном сайте ДНР.
Ранее в пятницу Народный совет ДНР назначил Дениса Пушилина врио главы республики до проведения новых выборов 11 ноября текущего года. Он также по совместительству стал главой правительства, как и погибший в результате теракта Александр Захарченко.