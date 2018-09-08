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02:45 (мск), источник: ТАСС

Пушилин провел кадровые перестановки в правительстве ДНР

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/ — В состав кабмина вошли пять новых и.о. министров.

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Источник: РИА "Новости"

Врио главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назначил исполняющих обязанности министров правительства республики. Соответствующий указ размещен в пятницу на официальном сайте ДНР.

В документе указана 21 фамилия, среди них Наталья Никонорова, которая исполняет обязанности главы министерства иностранных дел, Алексей Дикий назначен исполняющим обязанности руководителя министерства внутренних дел, министерство государственной безопасности временно возглавил Владимир Павленко.

В состав правительства ДНР вошли пять новых и.о. министров.

И.о. министра доходов и сборов назначен Евгений Лавренов, и.о. министра юстиции стал Юрий Сироватко. И.о. руководителей минтранспорта и минпрома ДНР назначены Дмитрий Подлипанов и Сергей Ильин соответственно, исполнять обязанности министра агропромышленной политики и продовольствия будет Владимир Горячев.

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Также врио главы ДНР сменил председателя верховного суда и назначил трех новых заместителей председателя Совета министров ДНР.

Новым председателем Верховного суда ДНР назначен Андрей Ким. И.о. вице-премьера назначены Алексей Ананченко, Владимир Антонов и Екатерина Матющенко. Первый займется стратегией развития республики, второй возглавит социальный блок. Екатерина Матющенко, как министр финансов, возглавит блок по бюджету и финансам.

Соответствующие указы размещены в пятницу на официальном сайте ДНР.

Ранее в пятницу Народный совет ДНР назначил Дениса Пушилина врио главы республики до проведения новых выборов 11 ноября текущего года. Он также по совместительству стал главой правительства, как и погибший в результате теракта Александр Захарченко.

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