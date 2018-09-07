Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми ввозными пошлинами.
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми ввозными пошлинами.
По словам американского лидера, дополнительные меры могут быть применены в кратчайшие сроки.
«Я буду жестким с Китаем, потому что я должен таким быть… Мы обложили пошлинами 50 миллиардов в технологиях. Теперь мы добавили еще 200 миллиардов. И неприятно говорить, но если я захочу, то уже готовы (ввести пошлины. — Прим. ред.) еще на 267 миллиардов долларов», — сказал глава государства.
Затем США ввели пошлину в 25 процентов на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Спустя минуту китайская сторона ввела аналогичные меры.
В МИД Китая заявили, что политика давления в торговом вопросе бесполезна и не поможет разрешить конфликт. В ведомстве подчеркнули, что КНР придерживается последовательной позиции в этом вопросе.
Последние несколько лет американские бонды давали Пекину миллиарды долларов доходности. В конце 2016-го — начале 2017-го КНР уменьшила вложения в госдолг США, чтобы компенсировать укрепление юаня, но с тех пор выкупила обратно все, что было продано.