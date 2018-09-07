Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Источник: AP 2018

По словам американского лидера, дополнительные меры могут быть применены в кратчайшие сроки.

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«Я буду жестким с Китаем, потому что я должен таким быть… Мы обложили пошлинами 50 миллиардов в технологиях. Теперь мы добавили еще 200 миллиардов. И неприятно говорить, но если я захочу, то уже готовы (ввести пошлины. — Прим. ред.) еще на 267 миллиардов долларов», — сказал глава государства.

Торговая война США и Китая

Затем США ввели пошлину в 25 процентов на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Спустя минуту китайская сторона ввела аналогичные меры.

В МИД Китая заявили, что политика давления в торговом вопросе бесполезна и не поможет разрешить конфликт. В ведомстве подчеркнули, что КНР придерживается последовательной позиции в этом вопросе.

Аналитики отмечают, что у Пекина есть мощное оружие — пакет американских гособлигаций на 1,2 триллиона долларов. Если КНР начнет их распродавать, Белый дом не сможет занимать средства на стабилизацию бюджета, считают эксперты.