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21:59 (мск), источник: РИА Новости

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми ввозными пошлинами.

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Источник: AP 2018

По словам американского лидера, дополнительные меры могут быть применены в кратчайшие сроки.

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«Я буду жестким с Китаем, потому что я должен таким быть… Мы обложили пошлинами 50 миллиардов в технологиях. Теперь мы добавили еще 200 миллиардов. И неприятно говорить, но если я захочу, то уже готовы (ввести пошлины. — Прим. ред.) еще на 267 миллиардов долларов», — сказал глава государства.

Торговая война США и Китая

Затем США ввели пошлину в 25 процентов на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Спустя минуту китайская сторона ввела аналогичные меры.

В МИД Китая заявили, что политика давления в торговом вопросе бесполезна и не поможет разрешить конфликт. В ведомстве подчеркнули, что КНР придерживается последовательной позиции в этом вопросе.

Аналитики отмечают, что у Пекина есть мощное оружие — пакет американских гособлигаций на 1,2 триллиона долларов. Если КНР начнет их распродавать, Белый дом не сможет занимать средства на стабилизацию бюджета, считают эксперты.

Последние несколько лет американские бонды давали Пекину миллиарды долларов доходности. В конце 2016-го — начале 2017-го КНР уменьшила вложения в госдолг США, чтобы компенсировать укрепление юаня, но с тех пор выкупила обратно все, что было продано.

Следите за развитием темы«Трамп объявил «торговую войну» Китаю»
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