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20:50 (мск), источник: ТАСС

Постпред США обвинила РФ и Иран в намерении нанести удары по мирным жителям в Сирии

ООН, 7 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Россию и Иран в намерении нанести удар в Идлибе по гражданскому населению, которое выступает против президента страны Башара Асада. Такое мнение она выразила, выступая в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по Идлибу.

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Источник: Reuters

«Когда Россия и режим Асада говорят, что они хотят бороться с терроризмом, на самом-то деле они имеют в виду, что они хотят нанести бомбовые удары по школам, по домам, по больницам, они хотят наказать гражданское население, которое проявило смелость и восстало против Асада. Когда режим называет храбрые “Белые каски” террористами, мы знаем, что они несерьезно относятся к борьбе с терроризмом», — отметила Хейли.

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«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены присутствием террористов в Идлибе, — добавила она. — Существует много способов для того, чтобы эффективно нанести удар по этим группировкам, не приведя при этом к гуманитарной катастрофе».

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.

30 августа глава сирийского МИД Валид Муаллем по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Сирия пойдет до конца в освобождении Идлиба, независимо от того, нанесут ли Вашингтон и его союзники удар по территории республики, вновь обвинив Дамаск в использовании химического оружия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что Россия «считает своим долгом четко следовать договоренностям [по зоне деэскалации в Идлибе] и продолжит борьбу с террористами до их полной и окончательной ликвидации».

По ее словам, ВКС России наносят удары в Идлибе не с целью «агрессии», а для уничтожения объектов террористов, которые используются для участившихся нападений на позиции сирийской армии и мирное население, а также для вылазок против российских военных, находящихся в Сирии по приглашению законного правительства страны.

В частности, в минувший вторник российская авиация поразила в Идлибе цели, имеющие непосредственное отношение к организации и проведению атак ударных беспилотников против российской авиабазы Хмеймим.

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