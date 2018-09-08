Telegraph: подозреваемые в покушении на Скрипалей многократно летали в Женеву
ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/ — Источник издания отметил, что для следствия крайне важно установить, с кем мужчины встречались в Швейцарии.
ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/ — Источник издания отметил, что для следствия крайне важно установить, с кем мужчины встречались в Швейцарии.
Двое россиян, которых британское следствие подозревает в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, с сентября 2016 по март 2018 почти три десятка раз летали в Европу, при этом чаще всего во второй по величине город Швейцарии — Женеву. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила в пятницу вечером газета The Daily Telegraph.
Как выясняется, мужчины путешествовали как вдвоем, так и поодиночке. Женеву за указанный период они посетили как минимум шесть раз, в общей сложности проведя в городе несколько недель. Издание отмечает, что они находились там в том числе в
До этого они также несколько раз летали из Москвы в Париж, посещали Италию. В основном они пользовались рейсами «Аэрофлота», но иногда прибегали также к услугам других авиакомпаний. Газета отмечает, что на авиабилеты и гостиницы должны были уйти достаточно крупные суммы. Ранее The Daily Telegraph сообщала о том, что подозреваемые якобы выдали себя за предпринимателей из
5 сентября
По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого