CNN: учения США в Сирии являются ответом на предостережения российских военных

Сообщение об учениях в районе гарнизона Эт-Танф и 55-километровой зоны вокруг него накануне опубликовало центральное командование США. В сообщении отмечалось, что центральное командование уведомило российскую сторону, чтобы избежать недопонимания или эскалации. Сколько продлятся маневры, не уточнялось.
Ранее CNN сообщал, что за первую неделю сентября Россия дважды предупредила США, что вместе с сирийскими войсками готова нанести удары по тем территориям в Сирии, на которых находятся американские военные. Москва считает, что в районе Эт-Танф в провинции Хомс, где находится американская база, скрываются боевики. Власти США опасаются, что Россия может применить авиацию или свои военные корабли в восточной части Средиземного моря для нанесения ракетного удара по этому району.
Власти США предупреждают, что неточный удар России может привести к конфронтации, в которую будут «непреднамеренно вовлечены американские силы».
Накануне президенты России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани призвали террористов сложить оружие.