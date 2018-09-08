Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собаки похожи на своих хозяев. Фотопруф
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Поклонники восхищаются красотой дочери Алексея Панина
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА (фото)
Стало известно, почему от Медведева ушла пресс-секретарь Тимакова
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДомРезиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице?
Кем оказался врио главы "ДНР" Дмитрий Трапезников: биография
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Снигирь поддержала Цыганова на Венецианском кинофестивале
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
Меган Маркл спрятала живот под неудачным платьем - фото
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
«Очень тревожные данные»: Порошенко о случившемся в Крыму
Как изменится пенсия работающих пенсионеров
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
В России появилась марка JAC
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Москвичи отказались от больших квартир
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
03:21 (мск), источник: Коммерсантъ

CNN: учения США в Сирии являются ответом на предостережения российских военных

Учения возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии являются ответом Соединенных Штатов на «серию угроз российских военных», утверждают источники CNN. По их словам, командование отдало приказ о проведении учений конкретно после поступившего 1 сентября от России предостережения о намерении ввести войска в зону на юге Сирии. Как сообщает телеканал, в маневрах принимают участие более 100 американских военнослужащих.

Наверх
Источник: AP 2018

Сообщение об учениях в районе гарнизона Эт-Танф и 55-километровой зоны вокруг него накануне опубликовало центральное командование США. В сообщении отмечалось, что центральное командование уведомило российскую сторону, чтобы избежать недопонимания или эскалации. Сколько продлятся маневры, не уточнялось.

Читайте также
Постпред США обвинила РФ и Иран в намерении нанести удары по мирным жителям в Сирии

Ранее CNN сообщал, что за первую неделю сентября Россия дважды предупредила США, что вместе с сирийскими войсками готова нанести удары по тем территориям в Сирии, на которых находятся американские военные. Москва считает, что в районе Эт-Танф в провинции Хомс, где находится американская база, скрываются боевики. Власти США опасаются, что Россия может применить авиацию или свои военные корабли в восточной части Средиземного моря для нанесения ракетного удара по этому району.

Власти США предупреждают, что неточный удар России может привести к конфронтации, в которую будут «непреднамеренно вовлечены американские силы».

Накануне президенты России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани призвали террористов сложить оружие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьбе с терроризмом в Сирии подобрали общие формулировки».

 Рубли хотят отправить на реновацию
Почему Россию покидают чемпионы
Сборная России одержала победу в первом матче после ЧМ
В роддоме Челябинска нашли письмо из СССР в бутылке водки
Двукратную олимпийскую чемпионку парализовало
200 метров высотой: цунами, которое никто не заметил
Власти усложнят ипотеку для бедных
Стокилограммовая модель доказала, что полнота не вредит здоровью
Кошка выпала с восьмого этажа на голову прохожему
Спорт
Черышеву и Дзюбе не сказали, что ЧМ уже кончился Главное — о сложном матче Лиги наций в Трабзоне
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Овечкин поселится за МКАД
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Недовольным развитием Москвы посоветовали переехать
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Мамы говорят
Irina Vorobyeva Почему я не люблю Америку. 546
Ваше Величество Торсы и так далее)) 451
Angelisa родная сестра. маски сброшены? 289
excerption Для тех, кто любит еврейский юмор. 261
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь