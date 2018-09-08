Reuters: предлагаемые Трампом пошлины на товары из Китая затронут часть продукции Apple
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Американская компания Apple заявила, что пошлины в отношении товаров, импортируемых из Китая, которые намеревается ввести президент США Дональд Трамп, затронут ряд устройств этой американской компании. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.
По его данным, Apple направила письмо властям США, в котором заявила, что пошлины ударят по продуктам компании, включая собираемые на заводах в КНР
В пятницу Трамп заявил о готовности ввести пошлины в отношении импортируемых их КНР товаров еще на $267 млрд. Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сообщил, что США до сих пор не приняли решение о введении дополнительных пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд. Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн 6 сентября заявил, что в случае введения администрацией США новых пошлин Китай будет вынужден принять ответные меры.
15 июня этого года Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость. После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму $200 млрд для введения тарифов в размере 10%. Он мотивировал такой шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.