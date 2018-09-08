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12:10 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров создал комиссию по уточнению границ Чечни

ГРОЗНЫЙ, 8 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни, говорится в документе, размещенном на сайте администрации правительства республики.

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Источник: РИА Новости

«В целях создания организационно-правовых условия для подготовки документов и обосновывающих материалов, необходимых для уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской республики в соответствии с законодательством РФ и разрешения спорных вопросов при ее установлении, создать государственную комиссию Чеченской республики» — говорится в документе.

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В задачи комиссии входит сбор, подготовка и анализ документов и материалов, необходимых для работы по определению границ. Органам государственной власти и местного самоуправления рекомендовано оказывать комиссии «необходимое содействие и помощь». Возглавил комиссию спикер парламента Магомед Даудов, в состав вошли также премьер республики Муслим Хучиев, муфтий Салах-Хаджи Межиев, главы министерств и ведомств.

Контролировать ход работы комиссии Кадыров намерен лично.

Вопрос об определении линии административной границы, в частности, между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 90-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением двух населенных пунктов, Серноводска и Ассиновской, отошли к Ингушетии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в сентябре 2012 года создал комиссию по «уточнению и согласованию административной границы» между двумя республиками. Выводы комиссии были направлены в федеральный центр.

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