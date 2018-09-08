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14:48 (мск), источник: РИА Новости

Ципрас назвал сотрудничество с США наилучшей перспективой для Греции

АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что греческий и американский народы разделяют общие ценности, а стратегическое сотрудничество двух стран станет лучшим фундаментом новой перспективы Греции и региона.

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Источник: РИА Новости

С таким заявлением Ципрас выступил, открывая американский павильон на 83-й Международной выставке в Салониках (TIF), где США являются почетной страной.

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Ципрас заявил, что во время поездки в Вашингтон обсуждал с президентом США Дональдом Трампом большую важность первой международной выставки в Салониках после выхода Греции из восьмилетней программы структурной перестройки, который знаменует возвращение экономики и страны к нормальной ситуации, к росту, а также участие Соединенных Штатов в качестве почетной страны в TIF.

«Два наших народа объединяет многое. Прежде всего, нас объединяют общие ценности, борьба за общие ценности и общие цели свободы и демократии. У нас есть исторические связи, очень прочные связи в истории, тяжелый труд, трудные времена, но также постоянные усилия ради прогресса и процветания», — сказал Ципрас.

По его словам, сейчас Греция оставила позади спад и жесткую экономию. «Теперь мы можем раскрыть потенциал греческой экономики, мы можем сосредоточиться на создании нового богатства, мы можем инвестировать там, где у нас есть сравнительные преимущества», — сказал премьер Греции.

По его мнению, Греция должна взять многое из важного опыта и ноу-хау у присутствующей большой делегации бизнесменов из США.

«Мы хотим, чтобы США, ведущая сила в мировой экономике и мировом производстве, где процветают идеи инноваций и стартапы предпринимательства, были сторонниками наших усилий по приданию нового импульса экономике Греции, инвестированию в новые идеи, инновации и инновационное предпринимательство», — сказал Ципрас. Премьер заявил, что Греция может играть чрезвычайно важную роль в чувствительном регионе, она играет ключевую роль на Балканах.

«Я хотел бы подтвердить свою убежденность в том, что стратегическое сотрудничество между Грецией и США будет лучшей основой, я бы сказал, лучшим фундаментом новой перспективы как для Греции, так и для региона. Перспективы безопасности, развития, мира и стабильности», — сказал премьер Греции.

Ципрас возглавляет коалицию радикальных левых СИРИЗА, которая до прихода к власти была среди непримиримых противников Соединенных Штатов и их политики.

Выставка в Салониках является крупнейшей в Греции и во всем Средиземноморье. Салоники на период TIF становятся центром экономической и политической жизни. В 2016 году почетным гостем TIF была Россия в связи с проведением Перекрестного года России и Греции. В 2017 году почетным гостем был объявлен Китай в связи с годом дружбы Греции и КНР. В 2019 году почетным гостем будет Индия.

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