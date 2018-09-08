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22:54 (мск), источник: РИА Новости

РПЦ прекратит общение с Константинополем, если УПЦ дадут автокефалию

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Московский патриархат прекратит евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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Источник: РИА Новости

«Когда таким наглым и циничным образом вмешиваются в дела поместной православной церкви, это не только заводит ситуацию в тупик, но и грозит расколом всего мирового православия. <…> Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы в Русской церкви эту автокефалию не признаем. Нам не останется ничего, кроме как разорвать общение с Константинополем», — сказал митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ОВЦС пояснил, что «если Константинополь доведет до конца свой коварный план по предоставлению автокефалии, то это будет означать, что автокефалию получит какая-то группа раскольников», не признанных в православном мире.

По его словам, своими последними действиями Константинопольский патриархат «по сути, ставит себя вне того, что мы называем “каноническим полем”, — вне правового поля вселенского православия».

А это значит, что Константинопольский патриарх уже не будет иметь никакого права именоваться, как он сейчас себя именует, «главой трехсотмиллионного православного населения планеты». По крайней мере, половина этого населения его не будет вообще признавать. То есть, по сути дела, своими действиями он расколет все мировое православие.
Волоколамский Иларион
представитель РПЦ

Митрополит подчеркнул, что в РПЦ считают исчерпанными «средства церковной дипломатии» в отношениях с Константинопольской церковью.

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«Константинопольская сторона поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно», — заключил он.

Накануне Константинопольский патриархат сообщил, что назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине». Священный синод Русской православной церкви в связи с этим выразил решительный протест. В заявлении отмечается, что это решение принималось без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. В РПЦ назвали его «грубейшим попранием церковных канонов», которые запрещают епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутренние дела другой поместной церкви.

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