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00:25 (мск), источник: РИА Новости

Павленский рассказал о пытках во французской тюрьме

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский художник-акционист Петр Павленский, находящийся в заключении во Франции, пожаловался на жестокое обращение в тюрьме «Флери-Мерожи». Послание Павленского опубликовала в Facebook его подруга Ксения Оксман.

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Источник: РИА Новости

«К заключенным относятся как к животным, что неприемлемо для всякого уважающего себя человека», — говорится в записи. Сообщается, что с первого августа надзиратели провоцировали акциониста, чтобы «сломить и подчинить» его. В августе Павленского заключили в карцер, где он провел 30 дней.

Художник также рассказал о поведении надзирателей при помещении в карцер в России и во Франции.

«В Бутырке надзиратель вызывает заключенного и зачитывает ему приказ о помещении в карцер на 5, 10 или 15 суток. Тот собирает свои вещи, прощается с сокамерниками и уходит», — цитирует Оксман сообщение Павленского.

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Во французской тюрьме, по словам акциониста, заключенного валят на пол пять-десять охранников, душат, выворачивают руки и сковывают их наручниками до рассечений, с силой давят тяжелыми ботинками или щитом босые ноги. Павленский заявил, что надзиратели ежедневно устраивают против него провокации.

«Очевидно, администрация надо мной издевается», — заключил художник.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он зашивал себе рот, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади и поджигал дверь здания ФСБ.

В мае 2017 года он получил политическое убежище во Франции, куда переехал с женой и двумя детьми. Там Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. По французским законам совершившему умышленный поджог грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф до 150 тысяч евро.

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