Павленский рассказал о пытках во французской тюрьме
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский
«К заключенным относятся как к животным, что неприемлемо для всякого уважающего себя человека», — говорится в записи. Сообщается, что с первого августа надзиратели провоцировали акциониста, чтобы «сломить и подчинить» его. В августе Павленского заключили в карцер, где он провел 30 дней.
Художник также рассказал о поведении надзирателей при помещении в карцер в России и во Франции.
«В Бутырке надзиратель вызывает заключенного и зачитывает ему приказ о помещении в карцер на 5, 10 или 15 суток. Тот собирает свои вещи, прощается с сокамерниками и уходит», — цитирует Оксман сообщение Павленского.
Во французской тюрьме, по словам акциониста, заключенного валят на пол
«Очевидно, администрация надо мной издевается», — заключил художник.
Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он зашивал себе рот, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади и поджигал дверь здания ФСБ.
В мае 2017 года он получил политическое убежище во Франции, куда переехал с женой и двумя детьми. Там Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. По французским законам совершившему умышленный поджог грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф до 150 тысяч евро.