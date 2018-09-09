В России начался единый день голосования

Прямые губернаторские выборы пройдут в 22 регионах, например в Москве, Московской, Самарской, Воронежской и Тюменской областях. Главы еще пяти субъектов — Дагестана, Ингушетии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов — будут избраны в тот же день законодательными органами по представлению президента России).

Выборы в региональные парламенты пройдут в 16 регионах, например в Ростовской, Владимирской и Иркутской областях. В 12 административных центрах субъектов Федерации будут избраны городские парламенты, в четырех столицах — мэры. При этом в Хакасии и Якутии одновременно пройдут все четыре типа выборов — там выберут глав регионов, депутатов региональных и столичных парламентов, а также столичных градоначальников.