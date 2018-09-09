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02:39 (мск), источник: РИА Новости

В США признали ошибочной трактовку переписки Бутиной

ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Прокуратура в США признала, что россиянка Мария Бутина, которую обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом, не предлагала интимные услуги в обмен на должность.

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Источник: AP 2018

Как следует из опубликованных в судебной базе данных, прокуратура предполагала, что Бутина предлагала секс в обмен «на должность в организации, представляющей особый интерес». Такой вывод следователи сделали из переписки обвиняемой с «другим лицом». Защита Бутиной отрицала это.

«Даже принимая во внимание, что правительство (США) ошибочно истолковало эту конкретную переписку, вызывают сомнения утверждения ответчика о том, что ее отношения с (гражданином) США Лицом 1 достаточно прочны, чтобы обеспечить ее явку в суд для предъявления обвинений против ее, если она будет освобождена», — говорится в документе.

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Тем самым прокуратура аргументирует свою позицию относительно того, что Бутина должна оставаться под стражей.

По данным СМИ, под «Лицом 1» подразумевается политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон, с которым у Бутиной были близкие отношения. Утверждения прокуратуры о том, что Бутина якобы предлагала интимные услуги, были широко подхвачены американской прессой, которая видела в этом еще одно доказательство «шпионской деятельности» россиянки.

Дело Марии Бутиной

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку.

Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября. До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, а затем ее перевели в тюрьму Александрии (близ столицы).

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