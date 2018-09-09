Telegraph: британские власти подозревают ГРУ в хакерских атаках на инфраструктуру страны

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Критически важная инфраструктура Великобритании якобы подверглась серии хакерских атак со стороны Главного управления (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ. Такое утверждение со ссылкой на источники в британском правительстве представила в субботу газета The Daily Telegraph.

По данным издания, целью базирующейся в Москве российской спецслужбы будто бы стали британские энергетические сети, телекоммуникационные системы и медийные организации. Так, глава Национального центра кибербезопасности (NCSC) Киран Мартин в прошлом году утверждал, что с момента основания этой организации в 2016 году Россия якобы неоднократно осуществляла атаки в отношении инфраструктуры Соединенного Королевства.

В общей сложности сотрудники NCSC в течение года (в период 2016—2017 годов) отреагировали на более чем 600 «серьезных инцидентов».

Правительственные источники The Daily Telegraph полагают, что обученные под руководством ГРУ агенты несут ответственность за недавний всплеск российского кибершпионажа.

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Отношения России и Соединенного Королевства серьезно ухудшились после инцидента в английском городе Солсбери. По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.