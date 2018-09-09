Telegraph: британские власти подозревают ГРУ в хакерских атаках на инфраструктуру страны
ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/ — По информации издания, целью кибератак якобы стали энергетические сети, телекоммуникационные системы и СМИ.
ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/ — По информации издания, целью кибератак якобы стали энергетические сети, телекоммуникационные системы и СМИ.
Критически важная инфраструктура Великобритании якобы подверглась серии хакерских атак со стороны Главного управления (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ. Такое утверждение со ссылкой на источники в британском правительстве представила в субботу газета The Daily Telegraph.
По данным издания, целью базирующейся в Москве российской спецслужбы будто бы стали британские энергетические сети, телекоммуникационные системы и медийные организации. Так, глава Национального центра кибербезопасности (NCSC) Киран Мартин в прошлом году утверждал, что с момента основания этой организации в 2016 году Россия якобы неоднократно осуществляла атаки в отношении инфраструктуры Соединенного Королевства.
Правительственные источники The Daily Telegraph полагают, что обученные под руководством ГРУ агенты несут ответственность за недавний всплеск российского кибершпионажа.
Отношения России и Соединенного Королевства серьезно ухудшились после инцидента в английском городе Солсбери. По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого
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