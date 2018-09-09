СМИ сообщили о переброске украинских бронекатеров в Азовское море
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина начинает переброску бронекатеров в Азовское море и приступает к созданию там полноценной базы
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина начинает переброску бронекатеров в Азовское море и приступает к созданию там полноценной базы
По данным портала, утром 8 сентября в Бердянске заметили малый бронированный катер ВМС Украины, который везли на грузовом трейлере. В ближайшее время, как утверждает издание, туда планируют перебросить три малых артиллерийских катера.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об усилении военного присутствия в Азовском море и обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.
Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив,
В настоящее время в состав ВМС ВСУ входят шесть легких бронекатеров типа «Гюрза-М», построенные заводом «Кузня на Рыбальском», принадлежащим президенту Украины Петру Порошенко. Ранее СМИ сообщали, что
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