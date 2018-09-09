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03:22 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о переброске украинских бронекатеров в Азовское море

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина начинает переброску бронекатеров в Азовское море и приступает к созданию там полноценной базы Военно-морских сил, об этом сообщает «Украинский военный портал» со ссылкой на источники в Генштабе и командовании ВМС страны.

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Источник: РИА Новости

По данным портала, утром 8 сентября в Бердянске заметили малый бронированный катер ВМС Украины, который везли на грузовом трейлере. В ближайшее время, как утверждает издание, туда планируют перебросить три малых артиллерийских катера.

Как сообщает «Военный портал», до конца этого года на Азовском море планируется постройка полноценной морской базы ВМС Украины, а также развертывание катерного дивизиона.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об усилении военного присутствия в Азовском море и обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.

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Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море. Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

В настоящее время в состав ВМС ВСУ входят шесть легких бронекатеров типа «Гюрза-М», построенные заводом «Кузня на Рыбальском», принадлежащим президенту Украины Петру Порошенко. Ранее СМИ сообщали, что из-за многочисленных просчетов в конструкции катеров их поставки постоянно срывались.

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