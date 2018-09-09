Эксперт: выборы в единый день голосования в России проходят в спокойном режиме

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Выборы в единый день голосования в РФ проходят в спокойном режиме и с той традицией интереса у избирателей, с которой проходят выборы регионального уровня. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС председатель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«В целом выборы проходят спокойно и с той традицией интереса, с которой проходят выборы регионального уровня», — сказал Кузнецов.

Как отметил эксперт, явка в регионах, где уже идет голосование, составляет половину от явки на президентских выборах на это же время. «Это логично: так всегда и происходит на выборах более низкого уровня», — пояснил эксперт.

В свою очередь, политолог Алексей Чеснаков отметил, что поскольку голосование в основной массе только началось, то о результатах кандидатов говорить рано. «Даже в восточных субъектах РФ можно пока анализировать лишь тенденции, связанные с явкой избирателей. Где-то она немного выше, чем на прошлых выборах, где-то немного ниже. То есть, как принято говорить, показывает разнонаправленные тренды», — заявил Чеснаков.

По его мнению, власти с самого начала этой кампании подготовки к сентябрьскому единому дню голосованию сделали ставку на то, что бы «не перекармливать избирателя мобилизационными инструментами».

Все-таки чувствуется некоторая усталость граждан после мощной федеральной мартовской кампании [выборов президента РФ]. Для властей сейчас важнее продемонстрировать честность и законность выборов, поэтому такое внимание к тому, чтобы не было нарушений во время голосования. Алексей Чеснаков политолог

«В целом можно охарактеризовать и всю агитационную кампанию и сегодняшний день голосования как нормальные», — заключил эксперт.