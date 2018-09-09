Россия, Иран и Турция обсудили торговлю без доллара

Источник: AP 2018

«Мы решили провести последующую работу в связи с соглашениями на встречи с главой Банка России в Москве», — цитирует слова Хеммати агентство ILNA.

Глава ЦБ Ирана также рассказал, что главными темами встречи были цены на газ и нефть, а также продажа основных товаров и укрепление межгосударственных экономических отношений.