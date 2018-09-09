День выборов. Главное

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Голосование

Первые избирательные участки открылись на Чукотке 9 сентября в 8:00 по местному времени (23:00 мск, 8 сентября). К 15:00 (6:00 мск) явка составила 44,72%.

В Москве и Подмосковье для бойцов Росгвардии, занятых сегодня охраной общественного порядка, первые участки открылись в 06:00. Все участки открылись в 8:00, проголосовать на них можно будет до 22:00 (голосование продлено на два часа). Нарушений не зафиксировано.

В Амурской области явка избирателей на 12:00 составила 2,91%.

В Алтайском крае к 12:00 (8:00 мск) проголосовали 18,48% избирателей.

В Кузбассе на 12:00 (8:00 мск) явка составила 27,97%.

В Приморье голосование началось в 01:00 мск. На 15:00 (08:00 мск) явка на выборах губернатора Приморского края составила 21,37%.

В Хабаровском крае явка избирателей на 12:00 — 17,73%.

В Якутии на выборах мэра к полудню проголосовали 18,81% избирателей.

Нарушения

В Алтайском крае наблюдатели сообщают о подвозе людей на избирательные участки, которые «жаловались на принуждение к голосованию».

В Новой Москве на участке 3442, по словам независимого наблюдателя Юлии Галяминой, «администрация прислала качков разобраться с наблюдателями». Драка началась после того, как наблюдатели «чуть придвинули стол к урнам». Вызвана полиция, наблюдатели поедут в травмпункт снимать побои. На участке 3305 наблюдателей отправили за красную линию, сообщает госпожа Галямова.

Во Владивостоке на избирательных участках проводятся опросы по благоустройству города. Юридической силы они не имеют, сообщает движение Голос, и проводятся для повышения явки.

Кого и где выбирают

Всего на 9 сентября 2018 года назначено почти 5 тыс. избирательных кампаний разного уровня. В 22 субъектах федерации выбирают губернаторов прямым голосованием, в 3 — через голосование в парламенте. В 16 регионах должны появиться новые составы законодательных собраний. В 12 региональных столицах выбирают новые составы городских парламентов, также должны быть избраны мэры 4 столиц. Кроме того, проходят довыборы в Госдуму по 7 одномандатным округам.