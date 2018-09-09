В России появился самый молодой губернатор

Источник: РИА "Новости"

Он стал самым молодым губернатором в России. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов окружного заксобрания, передает РИА Новости.

За него проголосовали 14 депутатов из 18, сообщил председатель счетной комиссии Игорь Герелишин. На пост губернатора также претендовали депутат окружного парламента Александр Голубенко и руководитель региональной дирекции транспорта Виталий Лагутин. Нового главу региона выбирали тайным голосованием.

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В конце мая 2018 года президент Владимир Путин назначил Артюхова врио главы региона после перехода Дмитрия Кобылкина в Минприроды.

Артюхов работает в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа с 2010 года. В качестве помощника Кобылкина он занимался экономическими вопросами и инвестициями. В начале 2016 года был назначен заместителем главы региона.

До этого самым молодым главой региона был губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которому сейчас 31 год. На момент назначения врио руководителя области в сентябре 2016 года ему было 30 лет.