В России появился самый молодой губернатор
Временно исполняющий обязанности губернатора
Временно исполняющий обязанности губернатора
Он стал самым молодым губернатором в России. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов окружного заксобрания, передает РИА Новости.
За него проголосовали 14 депутатов из 18, сообщил председатель счетной комиссии Игорь Герелишин. На пост губернатора также претендовали депутат окружного парламента Александр Голубенко и руководитель региональной дирекции транспорта Виталий Лагутин. Нового главу региона выбирали тайным голосованием.
В конце мая 2018 года президент Владимир Путин назначил Артюхова врио главы региона после перехода Дмитрия Кобылкина в Минприроды.
Артюхов работает в аппарате губернатора
До этого самым молодым главой региона был губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которому сейчас 31 год. На момент назначения врио руководителя области в сентябре 2016 года ему было 30 лет.
В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следят более 120 тысяч наблюдателей.