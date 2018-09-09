Биография Дмитрия Артюхова
Дмитрий Андреевич Артюхов родился 17 февраля 1988 года.
Дмитрий Андреевич Артюхов родился 17 февраля 1988 года.
Детство провел в Новом Уренгое. В 2009 году получил диплом бакалавра Тюменского государственного университета (ТюмГУ) по специальности «экономика», в 2011 году окончил магистратуру ТюмГУ по специальности «экономика». В 2012 году получил диплом магистра юриспруденции Тюменского государственного университета, в 2013 году — степень MBA (магистр делового администрирования) в Сингапурском университете управления.
Трудовую деятельность Дмитрий Артюхов начал в 2006 году в
В 2007 году принимал участие в телепроекте «Путевка в бизнес», организатором которого был департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Целью проекта было развитие предпринимательских инициатив учащихся вузов. Дмитрий Артюхов оказался победителем конкурса в составе команды «Мастер-стоун», представившей
После завершения телепроекта участники команды основали тюменскую компанию ООО «Мастер-стоун» (существовала до 2012 года). Дмитрий Артюхов был ее гендиректором и совладельцем.
В 2010 году работал помощником первого заместителя губернатора
В 2011—2016 годах был помощником губернатора ЯНАО.
С января 2016 года занимал пост заместителя губернатора
29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО.
Член партии «Единая Россия».
Отец Дмитрия Артюхова, Андрей Артюхов, занимает пост первого
Декларированный доход Дмитрия Артюхова за 2017 год составил 25,4 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.