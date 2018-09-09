Биография Дмитрия Артюхова

Источник: РИА "Новости"

Детство провел в Новом Уренгое. В 2009 году получил диплом бакалавра Тюменского государственного университета (ТюмГУ) по специальности «экономика», в 2011 году окончил магистратуру ТюмГУ по специальности «экономика». В 2012 году получил диплом магистра юриспруденции Тюменского государственного университета, в 2013 году — степень MBA (магистр делового администрирования) в Сингапурском университете управления.

Трудовую деятельность Дмитрий Артюхов начал в 2006 году в Западно-Сибирском коммерческом банке.

В 2007 году принимал участие в телепроекте «Путевка в бизнес», организатором которого был департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Целью проекта было развитие предпринимательских инициатив учащихся вузов. Дмитрий Артюхов оказался победителем конкурса в составе команды «Мастер-стоун», представившей бизнес-план по организации производства искусственного камня.

После завершения телепроекта участники команды основали тюменскую компанию ООО «Мастер-стоун» (существовала до 2012 года). Дмитрий Артюхов был ее гендиректором и совладельцем.

В 2010 году работал помощником первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В 2011—2016 годах был помощником губернатора ЯНАО.

С января 2016 года занимал пост заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам развития экономики и привлечения инвестиций.

29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО.

Член партии «Единая Россия».

Отец Дмитрия Артюхова, Андрей Артюхов, занимает пост первого вице-спикера Тюменской областной Думы, является руководителем фракции «Единая Россия».

Декларированный доход Дмитрия Артюхова за 2017 год составил 25,4 миллиона рублей.