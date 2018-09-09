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16:40 (мск), источник: ТАСС

Памфилова призвала избиркомы разоблачать создателей фейковых сообщений о нарушениях

Глава ЦИК призвала коллег незамедлительно реагировать в случае выявления настоящих нарушений.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала членов избиркомов оперативно разоблачать попытки распространения фейковых сообщений о нарушениях в ходе голосования.

Таким образом Памфилова прокомментировала выступление главы избиркома Москвы Валентина Горбунова, который рассказал о попытках распространения фальшивого видео о якобы имевшем место вбросе бюллетеней. «Коллеги, Валентин Павлович [Горбунов] предупреждает, смотрите внимательно: если видите, сразу разбирайтесь и разоблачайте», — сказала Памфилова.

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Кроме того, она также призвала коллег незамедлительно реагировать в случае выявления настоящих нарушений. При этом Памфилова призвала наблюдателей ответственно относиться к распространению информации о нарушениях на выборах в единый день голосования.

«Прежде чем вбрасывать в информационное пространство — при всем уважении к “Голосу” — подобную информацию, все-таки надо ответственнее к этому относиться и тоже нести ответственность», — сказала она в воскресенье, комментируя сообщение о том, что на избирательном участке № 737 в Новокузнецке якобы был вброс бюллетеней.

В Кемеровском облизбиркоме информацию о вбросе опровергают, утверждая, что в ходе проверки сведения о подобных нарушениях не подтвердились.

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