Памфилова призвала избиркомы разоблачать создателей фейковых сообщений о нарушениях
Глава ЦИК призвала коллег незамедлительно реагировать в случае выявления настоящих нарушений.
Глава ЦИК призвала коллег незамедлительно реагировать в случае выявления настоящих нарушений.
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала членов избиркомов оперативно разоблачать попытки распространения фейковых сообщений о нарушениях в ходе голосования.
Таким образом Памфилова прокомментировала выступление главы избиркома Москвы Валентина Горбунова, который рассказал о попытках распространения фальшивого видео о якобы имевшем место вбросе бюллетеней. «Коллеги, Валентин Павлович [Горбунов] предупреждает, смотрите внимательно: если видите, сразу разбирайтесь и разоблачайте», — сказала Памфилова.
Кроме того, она также призвала коллег незамедлительно реагировать в случае выявления настоящих нарушений. При этом Памфилова призвала наблюдателей ответственно относиться к распространению информации о нарушениях на выборах в единый день голосования.
«Прежде чем вбрасывать в информационное пространство — при всем уважении к “Голосу” — подобную информацию,
В Кемеровском облизбиркоме информацию о вбросе опровергают, утверждая, что в ходе проверки сведения о подобных нарушениях не подтвердились.