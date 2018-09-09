Минобороны России сообщило об ударе США по Сирии фосфорными боеприпасами

Источник: РИА "Новости"

«Двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов. В результате ударов наблюдались сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются», — сообщил господин Савченко.

В ведомстве отметили, что применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

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В августе сообщалось, что США планируют создать бесполетную зону от Манбиджа до Дейр-эз-Зора. По данным СМИ, Соединенные Штаты установили три современные радиолокационные системы в северной части страны и развернули 13 портативных и стационарных радарных систем для наблюдения и разведки.

Ранее сирийские правозащитники сообщили о возобновлении ударов по провинциям Идлиб и Хама. Удары были возобновлены через день после прошедшего в Тегеране трехстороннего саммита, на котором Россия, Иран и Турция пытались выработать план действий по преодолению сирийского кризиса.