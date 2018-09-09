Минобороны России сообщило об ударе США по Сирии фосфорными боеприпасами
США 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по сирийской провинции
США 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по сирийской провинции
«Двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов. В результате ударов наблюдались сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются», — сообщил господин Савченко.
В ведомстве отметили, что применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.
В августе сообщалось, что США планируют создать бесполетную зону от Манбиджа до
Ранее сирийские правозащитники сообщили о возобновлении ударов по провинциям Идлиб и Хама. Удары были возобновлены через день после прошедшего в Тегеране трехстороннего саммита, на котором Россия, Иран и Турция пытались выработать план действий по преодолению сирийского кризиса.
Подробнее — в материале «Ъ» «Борьбе с терроризмом в Сирии подобрали общие формулировки».