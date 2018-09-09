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20:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны России сообщило об ударе США по Сирии фосфорными боеприпасами

США 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. С таким утверждением выступил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

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Источник: РИА "Новости"

«Двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов. В результате ударов наблюдались сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются», — сообщил господин Савченко.

В ведомстве отметили, что применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

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В августе сообщалось, что США планируют создать бесполетную зону от Манбиджа до Дейр-эз-Зора. По данным СМИ, Соединенные Штаты установили три современные радиолокационные системы в северной части страны и развернули 13 портативных и стационарных радарных систем для наблюдения и разведки.

Ранее сирийские правозащитники сообщили о возобновлении ударов по провинциям Идлиб и Хама. Удары были возобновлены через день после прошедшего в Тегеране трехстороннего саммита, на котором Россия, Иран и Турция пытались выработать план действий по преодолению сирийского кризиса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьбе с терроризмом в Сирии подобрали общие формулировки».

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