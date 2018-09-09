Франция защитит свои военные спутники от шпионажа

Источник: athena-fidus.cnes.fr

«Кроме того, мы установим камеры слежения на спутниках, чтобы знать, кто к нам приближается», — добавила министр, отметив, что «конфронтация в космосе становится все более вероятной», а это грозит последствиями «для всех нас, кто использует космические спутники».

«Моя цель — не в том, чтобы развязывать войну и превращать космос в поле боя, а в том, чтобы обеспечить нашу защиту».

Читайте также Европейские спутники посчитали российскую землю

Напомним, на минувшей неделе госпожа Флоранс сообщила о перехвате в 2017 году российским спутником «Луч» сигнала с франко-итальянского военного коммутационного спутника Athena-Fidus.

Этот инцидент она назвала «актом шпионажа» со стороны России.

Алена Миклашевская