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21:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Франция защитит свои военные спутники от шпионажа

Министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью радиостанции Europe 1, сообщила о том, что правительство потратит €3,6 млрд на модернизацию и усовершенствование французских военных спутников, чтобы защитить их от потенциальной угрозы шпионажа.

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Источник: athena-fidus.cnes.fr

«Кроме того, мы установим камеры слежения на спутниках, чтобы знать, кто к нам приближается», — добавила министр, отметив, что «конфронтация в космосе становится все более вероятной», а это грозит последствиями «для всех нас, кто использует космические спутники».

«Моя цель — не в том, чтобы развязывать войну и превращать космос в поле боя, а в том, чтобы обеспечить нашу защиту».

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Напомним, на минувшей неделе госпожа Флоранс сообщила о перехвате в 2017 году российским спутником «Луч» сигнала с франко-итальянского военного коммутационного спутника Athena-Fidus.

Этот инцидент она назвала «актом шпионажа» со стороны России.

Алена Миклашевская

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