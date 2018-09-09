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9 сентября, источник: Коммерсантъ

Никол Пашинян: в армянской «дочке» РЖД обнаружены злоупотребления на $60 млн

В ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД — 100-процентная «дочка» РЖД) обнаружены злоупотребления на сумму $60 млн. Об этом в интервью «Ъ» рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Господин Пашинян сообщил, что обсудил ситуацию в компании во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в Москве 8 сентября.

«Я рассказал, что произошло, почему произошло. Могу сказать, что в этом вопросе у меня, у армянского правительства есть полная поддержка президента России. Мы будем сотрудничать и в этой сфере, и в других сферах, чтобы не было злоупотреблений в российских компаниях, которые действуют в Армении. Мы договорились, что-то, что касается законности, борьбы против коррупции, никак не может быть интерпретировано, как антироссийское действие», — рассказал «Ъ» армянский премьер.

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15 августа в ЮКВЖ прошли обыски. Пресс-секретарь компании Вардан Алоян сообщил ТАСС об уголовном деле по подозрению в неуплате налогов на сумму 9,7 млн драмов ($19 тыс.).

Никол Пашинян заявил «Ъ», что сумма гораздо больше. «Там, по моим сведениям, предварительным, злоупотребления где-то на $60 млн», — пояснил он.

Владимир Соловьев

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