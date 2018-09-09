Никол Пашинян: в армянской «дочке» РЖД обнаружены злоупотребления на $60 млн
В ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД — 100-процентная «дочка» РЖД) обнаружены злоупотребления на сумму $60 млн. Об этом в интервью «Ъ» рассказал
В ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД — 100-процентная «дочка» РЖД) обнаружены злоупотребления на сумму $60 млн. Об этом в интервью «Ъ» рассказал
Господин Пашинян сообщил, что обсудил ситуацию в компании во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в Москве 8 сентября.
«Я рассказал, что произошло, почему произошло. Могу сказать, что в этом вопросе у меня, у армянского правительства есть полная поддержка президента России. Мы будем сотрудничать и в этой сфере, и в других сферах, чтобы не было злоупотреблений в российских компаниях, которые действуют в Армении. Мы договорились,
15 августа в ЮКВЖ прошли обыски.
Никол Пашинян заявил «Ъ», что сумма гораздо больше. «Там, по моим сведениям, предварительным, злоупотребления
Владимир Соловьев