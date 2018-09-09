Никол Пашинян: в армянской «дочке» РЖД обнаружены злоупотребления на $60 млн

«Я рассказал, что произошло, почему произошло. Могу сказать, что в этом вопросе у меня, у армянского правительства есть полная поддержка президента России. Мы будем сотрудничать и в этой сфере, и в других сферах, чтобы не было злоупотреблений в российских компаниях, которые действуют в Армении. Мы договорились, что-то, что касается законности, борьбы против коррупции, никак не может быть интерпретировано, как антироссийское действие», — рассказал «Ъ» армянский премьер.