Армения предоставила России доступ к биолабораториям, созданным на деньги США
Российские эксперты посетили биолаборатории, открытые в Армении при финансовой поддержке США, сообщил в интервью «Ъ» армянский
Российские эксперты посетили биолаборатории, открытые в Армении при финансовой поддержке США, сообщил в интервью «Ъ» армянский
«Буквально
Речь идет о так называемых
«Наши спецслужбы и ученые напряжены появлением этих лабораторий. Не исключают, что это
Никол Пашинян в интервью «Ъ» подчеркнул, что для российских специалистов, которые пожелают посетить биолаборатории, не будет никаких ограничений.
Владимир Соловьев