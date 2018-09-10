Армения предоставила России доступ к биолабораториям, созданным на деньги США

Источник: РИА "Новости"

«Буквально десять-пятнадцать дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям, — рассказал “Ъ” глава правительства Армении. — Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий».

Речь идет о так называемых референс-лабораториях, которые были открыты при финансовой поддержке США. Они есть на Украине, в Грузии, Казахстане и Армении. В МИД РФ выражали обеспокоенность их появлением в соседних с Россией странах.

«Наши спецслужбы и ученые напряжены появлением этих лабораторий. Не исключают, что это как-то может быть впоследствии использовано против нас. Они же их в Западной Европе не ставят», — отмечал в беседе с «Ъ» российский дипломат. По его словам, Москва хотела бы иметь доступ к этим лабораториям.

Никол Пашинян в интервью «Ъ» подчеркнул, что для российских специалистов, которые пожелают посетить биолаборатории, не будет никаких ограничений.