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06:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Губернаторов оставили на второй тур

Неожиданные результаты единого дня голосования.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Впервые после возвращения в 2012 году прямых губернаторских выборов сразу в нескольких регионах ожидается второй тур. Он уже точно пройдет в Хабаровском и Приморском краях. На грани второго тура и ситуация в Хакасии. Неудачное выступление как минимум трех действующих губернаторов накладывается на трудности, с которыми столкнулась «Единая Россия» в ряде регионов на выборах в местные парламенты. Так, в Иркутской области «Единая Россия» смогла набрать только треть голосов по партспискам, уступив КПРФ. Вся кампания проходила на фоне протестов по поводу повышения пенсионного возраста. Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев в воскресенье признал, что пенсионная реформа «повышала накал кампании», но результат партии назвал достойным.

В Хабаровском крае действующий глава региона Вячеслав Шпорт и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал набрали примерно одинаковое количество голосов — по 35% (к моменту подписания номера).

По уставу края второй тур должен пройти через две недели.

Результаты ЛДПР на крупных выборах в регионе в последнее время росли. На выборах в Госдуму 2011 года «Единая Россия» набирала 43,5%, а ЛДПР — 19%, в 2016 году партия власти получила 36,9% против 25% у ЛДПР. На губернаторских выборах 2013 года Вячеслав Шпорт победил господина Фургала, набрав 63,92% голосов против 19,14%.

«В какой-то момент подсчет голосов в крайизбиркоме даже останавливался, мы направили соответствующую жалобу в ЦИК, потому что на месте объяснить происшедшее не могли. Мы очень надеемся и верим, что все здравомыслящие силы поддержат во втором туре нашего кандидата», — заявил «Ъ» вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Он обратил внимание на третий результат кандидата от КПРФ Анастасии Саламахи. «Объявят окончательные результаты — сядем с КПРФ за стол переговоров и все обсудим», — сказал господин Лебедев.

В ЛДПР не исключили, что в обмен поддержат кандидата КПРФ в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко — в этом регионе ситуация также близка ко второму туру.

Врио главы Приморья Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», набрал около 46,40% голосов, а депутат краевого собрания Андрей Ищенко — 24,75%. Кандидат ЛДПР Андрей Андрейченко получил около 10% голосов. «Соглашение с ЛДПР должно быть предметом особых договоренностей, пока их нет», — заявил «Ъ» зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. По словам депутата Госдумы от «Справедливой России» Михаила Емельянова, партия не будет поддерживать кандидатов от ЛДПР или КПРФ лишь в силу их оппозиционности: «Должны быть серьезные переговоры, обсуждение программ».

По мнению политолога Ростислава Туровского, жители Дальнего Востока оказались разочарованы «в планах и проектах центра», касающихся округа.
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«Программ было громадье, а их реального эффекта люди не увидели. Местные власти тоже не смогли объяснить населению, когда программы заработают и что дадут», — указал он. Господин Туровский отметил, что Вячеслав Шпорт на посту главы региона сосредоточился на поддержке Комсомольска-на-Амуре, где долгое время работал на предприятии корпорации «Сухой».

«Элиты Хабаровска ситуация не устраивала, хабаровский избиратель тоже сказал свое слово — большая часть населения региона живет именно в столице», — обратил внимание эксперт. И уточнил, что у кандидата от «Единой России» в мэры Хабаровска Сергея Кравчука результат оказался выше, чем у господина Шпорта, — 40%: «Это говорит о том, что сшивки кампаний губернатора и мэра не было, а городские элиты действовали сами по себе».

В Хакасии также, скорее всего, будет второй тур, в котором примут участие действующий глава республики Виктор Зимин и глава рескома КПРФ, депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов. По словам политолога Александра Кынева, «пенсионная реформа и общая политизация дали эффект, даже никому не известные кандидаты набрали неплохой процент голосов: «Если кандидат еще и старался — его результат рос».

Есть неожиданные результаты и на выборах иного уровня.

По первым итогам голосования на выборах мэра Якутска единоросс Александр Саввинов проиграл кандидату Сардане Авксентьевой, бывшему вице-мэру Якутска. Ее поддерживал популярный депутат регионального парламента Владимир Федоров, который сам выдвигался в мэры от партии «Родина», однако был снят ею.

«Единая Россия» проиграла выборы в заксобрание Иркутской области по партспискам. Первое место с 33% получили коммунисты (регион возглавляет губернатор от КПРФ Сергей Левченко), «Единая Россия» набрала 27%, ЛДПР — около 17%, справороссы — 7%. Формально партия власти выиграла выборы в парламент Забайкальского края с результатом по партсписку в 26%, однако по 25% получили КПРФ и ЛДПР. Еще около 10% у «Справедливой России».

По предварительным данным (обработано менее 10% протоколов), КПРФ получила на выборах в заксобрание Ульяновской области более 40%. У единороссов около 23% голосов. В КПРФ объясняют высокие результаты кандидатов позицией партии по пенсионной реформе.

При этом явка на региональных выборах оказалась примерно такой же, какой она была на предыдущих кампаниях в тех же субъектах.
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В Хакасии она поднялась на 4% и составила 39,8%, по данным на 19:30 по местному времени. В Башкирии она упала примерно на 5% — с 52,84% во время прошлой кампании в парламент республики в 2013 году до 47,11% сейчас. «Явка более или менее стабильна, но ее стабильность в сочетании с ростом результата системной оппозиции говорит о том, что подконтрольный власти электорат уже не так ей подконтролен. Власть боролась с несистемной оппозицией, но в кризисной ситуации системная оппозиция начала оживать», — считает Александр Кынев.

По мнению политолога Константина Калачева, стабильность явки «говорит о сформировавшейся привычке части населения ходить на выборы, о том, что доверие к выборам как к институту сохраняется на приемлемом уровне, что работа по информированию населения в регионах была проведена». По мнению справоросса Михаила Емельянова, «власть не стала учитывать интересы граждан, и это не только пенсионная реформа, но и повышение НДС, рост цен, вот и результат».

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, приехавший в воскресенье в офис партии, назвал кампанию «сложной»: с одной стороны, она была масштабной — «мы во всех округах выставили кандидатов, это большой и серьезной труд».

С другой стороны, подчеркнул лидер партии, кампания проходила «в сложных условиях» — при дискуссии об изменении пенсионного законодательства, в которой партия «участвовала с открытым забралом и обсуждала различные вопросы». Пенсионная реформа «повышала накал кампании и предвыборной борьбы», признал премьер. При этом результат партии он назвал «достойным».

В свою очередь, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратил внимание на то, что партия «на большинстве территорий сохраняет большинство».

По его словам, «в условиях активной политичной борьбы и изменений пенсионного законодательства планку в 30% партия преодолевает». «Есть территории, по которым надо сделать работу над ошибками, — сказал господин Турчак.— Мы будем анализировать, почему так получилось».

Андрей Перцев, Софья Самохина, Виктор Хамраев

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03:57 (мск)© Ньюстюб
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