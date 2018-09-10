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04:22 (мск), источник: Lenta.Ru

США изучали планы свержения главы Венесуэлы

Сотрудники американской администрации контактировали с военнослужащими из Венесуэлы, которые планировали свергнуть правительство. Об этом сообщает The Independent.

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Американские чиновники, начиная с осени 2017 года, несколько раз присутствовали на встречах с лидерами заговорщиков. Отмечается, что на фоне быстро ухудшающейся экономической ситуации в Венесуэле как минимум три группы планировали насильственную смену власти в стране. Тогда же президент США Дональд Трамп консультировался с советниками по поводу возможности вмешательства в ситуацию.

В результате, когда одна из групп мятежников пыталась установить контакт с Белым домом через американское посольство в одной из европейских стран, к ним направили дипломата. Он присутствовал на трех встречах, однако не вел переговоры, а исключительно слушал. В конце концов Вашингтон решил не вмешиваться, не помогать желающим свергнуть власть и не оказывал им материальной поддержки. В результате венесуэльцы предприняли три попытки переворота, все они были безуспешны.

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