Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 мифов о кошках
Разъевшийся до 150 кг мини-пиг разрушил московскую семью
Девушку Тимати заподозрили в беременности
Матвиенко рассказала, к чему приведут изменения Путина по пенсиям
Стало известно, почему от Медведева ушла пресс-секретарь Тимакова
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДомРезиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице?
Кем оказался врио главы "ДНР" Дмитрий Трапезников: биография
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Снигирь поддержала Цыганова на Венецианском кинофестивале
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
Прозрачное платье и телесные трусики: Наряд Калашниковой
За Кобзоном стояли криминальные авторитеты 90-х
Количество шагов в день, которое позволит хорошо выглядеть
«Дикость»: россиянка об услуге туристам в Исландии
Старую «Ниву», наконец, обновили
В России резко подорожал пропан-бутан
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
04:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Европа ужесточит борьбу с отмыванием денег из России

Страны Евросоюза ужесточат борьбу с отмыванием криминальных денежных потоков, в том числе из России и стран СНГ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

Наверх
Источник: Reuters

Как стало известно изданию, Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) наделят дополнительными ресурсами для расследования отмывания денег, полученных незаконным путем. Европейская прокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование. Ранее в обязанности ведомства входило только расследование финансовых преступлений, связанных с использованием бюджета европейских стран.

В частности, планируется расследовать происхождение более 30 миллиардов долларов, которые попали в Европу из России и стран СНГ через эстонский Danske Bank. На данный момент на отмывание денег банки проверяет Европейский центральный банк, но его мероприятия не входят в европейскую программу по борьбе с незаконными криминальными операциями.

С 2025 года прокуратура ЕС получит право на возбуждение дел о финансировании террористической деятельности. Инициативу одобрили 22 из 28 стран ЕС, для окончательного решения требуется согласие всех членов союза.

В начале сентября сообщалось, что около 30 миллиардов долларов из России и стран бывшего СССР прошли через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году. Объем обнаруженных средств в небольшом филиале банка выглядит подозрительно, отмечал источник.

Читайте также
Власти США заставили Кипр заморозить счета Дерипаски и Вексельберга

В марте 2017 года Великобритания начала проверку национальных банков на участие в отмывании денег из России. В ноябре к этому процессу подключилась Франция.

После отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Великобритания обвиняет Россию, Лондон опубликовал доклад парламента о коррупции российских бизнесменов и пригрозил раскрыть имена россиян, скрывающих деньги в британских офшорах. По мнению парламентариев, «президент Путин и его союзники продолжают прятать в Лондоне свои коррупционные доходы».

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Путин призвал Генпрокуратуру решительнее бороться с отмыванием денег
Во время загрузки произошла ошибка.
18 февраля© Ньюстюб
 Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Трамп приказал прикончить Асада
Минобороны сообщило об ударе США по Сирии фосфорными бомбами
В России перестанут продавать поваренную соль
В Крымский мост врезался плавучий кран
Названы худшие регионы России по уровню безработицы
Ученые назвали дневную сонливость признаком опасной болезни
ЦИК: явка на выборах губернаторов выше, чем в прошлые кампании
Пашинян дал России доступ в американские лаборатории
Спорт
Сборная России без Дзюбы проведет контрольный матч против чехов Четвертая в истории встреча между командами пройдет в Ростове-на-Дону
Hi-Tech
Какими будут «супертанки» ближайшего будущего (фото) Танки будут почти неуязвимы для гранатометов.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Удивил всех: Евгений Цыганов рассказал о «превращении» в женщину Актер, исполнивший одну из самых необычных своих ролей, поделился впечатлениями от этого опыта
Недвижимость
Овечкин поселится за МКАД
Россиян заставят копить на ипотеку
Недовольным развитием Москвы посоветовали переехать
В центре Москвы построят новый стадион
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Дети
Елизавета Боярская «засветила» подросший живот Поклонники поздравили актрису с беременностью
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь