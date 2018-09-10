СМИ узнали о допускаемом в США ударе по силам РФ в Сирии в случае «провокации» Асада

Источник: AP 2018

В качестве причины удара издание указывает возможное применение сирийским президентом Башаром Асадом хлорина в провинции Идлиб, находящейся под контролем боевиков.

«Пентагон разрабатывает военные сценарии, но господин Трамп еще не решил, что именно будет считаться поводом для военного ответа и будут ли США атаковать российские или иранские военные силы, помогающие господину Асаду в Сирии», — приводит 10 сентября выдержку из статьи «РИА Новости».

При этом источники издания не подтвердили стопроцентной вероятности удара по Сирии в случае «химатаки». Они не исключили, что Вашингтон может применить санкции.

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«Мы не говорили, что США будут использовать военную силу в ответ на атаку. У нас в распоряжении есть политические инструменты, у нас есть экономические инструменты», — приводятся слова неназванного чиновника Белого дома.

2 сентября в МИД Сирии заявили о намерении властей освободить Идлиб от террористов. Решение поддержали Иран и Россия. МИД РФ заявил о решимости России продолжить борьбу с терроризмом в Сирии.

В августе Минобороны России предупредило о подготовке боевиками в Идлибе провокации с химоружем, которую США и их союзники используют как предлог для атаки на Сирию.