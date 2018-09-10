Победа Собянина и вторые туры в четырех регионах. Итоги единого дня голосования

Источник: Ирина Чевтаева / Ведомости

Подводя итоги выборов, председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений на выборах за исключением нескольких случаев в Бурятии не зафиксировано, отметила она. Однако, по ее словам, не всем нравится «нормальная обстановка на выборах». Активно работала «фабрика троллей», сказала Памфилова. «Но мы с этим активно справляемся. Это даже хорошо: пусть лучше будут фейки, чем реальные нарушения», — добавила она. Явка избирателей на выборах губернаторов в половине из 22 регионов была выше, чем на прошлых выборах, отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. «В остальных она будет несущественно отличаться», — утверждал он.

Собянин убедительно победил, но явка упала

Действующий столичный градоначальник Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы. По результатам обработки 99% протоколов он набрал 70,07% голосов избирателей, следует из данных Мосгоризбиркома. Явка на выборах мэра Москвы составила 30,86% избирателей. В 2013 г. на выборах мэра Москвы за Собянина проголосовали 51,37% избирателей. Тогда явка составила 32,03%.

В абсолютных числах Собянин, по предварительным данным, получил в этом году на 200 000 голосов больше, чем на выборах в 2013 г.

Президент Владимир Путин поздравил Собянина с победой на выборах еще до окончания подсчета всех голосов избирателей. «В телефонном разговоре президент Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы», — сообщили «Интерфаксу» в администрации президента.

Избирательные участки в Москве 9 сентября были открыты до 22 часов. В этом году москвичи впервые могли проголосовать за пределами столицы — избирательные участки для дачников организовали в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

Новость Губернаторов оставили на второй тур

В четырех регионах возможны вторые туры на выборах губернаторов

В Приморье временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») по итогам подсчета 100% протоколов получил 46,57% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набрал 24,64% голосов. За кандидата Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлию Толмачеву проголосовали 10,94% избирателей. Явка в регионе составила 30,24%. «Обработано почти 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, выборы пройдут во втором туре», — заявила ранее представитель регионального избиркома Наталья Камаева (цитата по ТАСС).

Второй тур состоится не позднее 21 дня с момента проведения первого, выборы пройдут в одно из ближайших воскресений, уточнила Камаева.

Второй тур на выборах губернатора с большой долей вероятности состоится и во Владимирской области. Действующий губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») по итогам обработки 100% протоколов получила 36,42% голосов. Ее основной соперник на выборах — кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он получил 31,19% голосов. Кандидат от «Справедливой России» Сергей Бирюков набрал 17,48% голосов.

Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин («Единая Россия») продолжает отставать от депутата городского совета Абакана Валентина Коновалова (КПРФ). По итогам обработки около 100% протоколов Коновалов получил 44,81% голосов, Зимин — 32,31%.

Результаты выборов в этих регионах совпали с прогнозами социологов. Ранее они допускали проведение второго тура на губернаторских выборах в трех регионах — Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии. «Есть некоторая вероятность второго тура во Владимирской области и Хабаровском крае, и есть полная неопределенность в Хакасии», — заявлял ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Григорий Кертман. По его словам, во втором туре во Владимирской области и Хабаровском крае скорее всего победу одержат кандидаты от власти, в Хакасии в случае назначения второго тура может победить оппозиционный кандидат.

Неожиданно плохие результаты «Единой России»

На фоне неконкурентных губернаторских кампаний у властей возникли проблемы с выборами в парламенты нескольких регионов. На всех выборах в региональные парламенты для партий установлен проходной барьер 5%.

В Иркутской области «Единая Россия» может уступить КПРФ 1-е место по партийным спискам. По результатам обработки 89,5% протоколов участковых избиркомов на выборах депутатов законодательного собрания в этом регионе у КПРФ 34,08%, «Единой России» — 27,3%, ЛДПР — 15,99%, «Справедливой России» — 7,13%, «Гражданской платформы» — 4,72%, КПСС — 4,72%, «Родины» — 1,35%.

В Заксобрание Иркутской области будут избраны 45 депутатов: 23 по общеобластному округу по партийным спискам, зарегистрированным от семи партий, и 22 по одномандатным округам.

КПРФ также лидирует и на выборах в ульяновский парламент шестого созыва. По итогам обработки 99,5% протоколов коммунисты набрали 36,25% голосов. «Единая Россия» получила 33,98% голосов, ЛДПР — 13,5%, «Коммунисты России» — 5,82%. В заксобрание региона будут избраны 36 депутатов: 18 по одномандатным избирательным округам, еще 18 — по партийным спискам.

С небольшим отрывом «Единая Россия» победила на выборах в парламент Забайкальского края. По результатам обработки 99% протоколов «Единая Россия» получила 28,31% голосов избирателей, КПРФ — 24,65%, ЛДПР — 24,56%, «Справедливая Россия» — 8,94%, Партия пенсионеров России — 6,05%.

О том, что «Единая Россия» впервые за 10 лет может проиграть партийное голосование, «Ведомостям» в середине августа рассказали несколько источников. По их мнению, самыми проблемными для партии могут стать выборы в Заксобрание Иркутской области. Последний раз единороссы проиграли партийные выборы в 2007 г., тогда это произошло в Ставропольском крае. По словам одного из собеседников, главная причина — пенсионная реформа, снизившая рейтинги власти: «А рвется там, где тоньше, — это Иркутская область, где губернатор [Сергей Левченко] — первый секретарь обкома КПРФ, крепкий региональный политик, которому нужно подконтрольное заксобрание».