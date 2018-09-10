Путин раскритиковал глав Минтранса и Минэкономразвития

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин 10 сентября провел во Владивостоке совещание президиума Госсовета, на котором главы дальневосточных регионов России, министры и помощники главы государства обсуждали проблемы Дальнего Востока. В середине встречи под огонь критики президента попали недавно назначенный глава Минтранса Евгений Дитрих и министр экономического развития Максим Орешкин.

Когда Путин дал слово Дитриху, тот выступал более 10 минут и рассказал о проблемах финансирования авиаперевозок, в том числе о субсидировании их на федеральном уровне.

Путин выслушал доклад и первым делом попросил выступать покороче, а затем заявил, что министр предложил «не очень хорошую идею».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7rQfZ04oZ9o?rel=0&start=3140?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я прошу коллег [выступать] покороче. Да, я извиняюсь, но так мы до утра будем сидеть. Второе. Хотел бы попросить вас сосредоточиться на том, чего не удалось сделать. Третье. Что касается дополнительных денег от акцизов, которые мы изначально планировали направлять в регионы. Можно, конечно, и через федеральный фонд, но мы же договорились, что эти деньги из регионов пойдут непосредственно. А так, через федеральный фонд, вы их там соберете, и кто будет контролировать, как и куда вы их направите? Поэтому я не думаю, что это хорошая идея», — заявил президент.

Затем Путин обратил внимание на несоответствие имеющейся у него статистики по перевозкам пассажиров тем цифрам, которые привел Дитрих: «Евгений Иванович, вот вы сказали, миллион там перевезен пассажиров по “плоским” тарифам. У меня вот другие данные, в 2017 году перевезено по плоским тарифам 530 тысяч человек. Прогноз на 2018 год — 900 тысяч».

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«Буквально секунду, я сверю. Уверен, что у вас самые точные данные», — отреагировал министр. «Какие есть, — прокомментировал Путин. — Может быть, здесь ошибка…».

«Виноват. 500 тысяч пассажиров перевезено по плоским тарифам, я сказал неправильно. А 900 тысяч планируется…» — признал Дитрих.

«Вот, надо, чтобы мы точно понимали, каких результатов мы добиваемся в ходе практической работы», — прокомментировал Путин.

Затем президент обратился к своему полпреду в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и попросил его рассказать о других транспортных проблемах Дальнего Востока. Трутнев сообщил Путину, что правительство нашло деньги на строительство судов для перевозки грузов и пассажиров между Камчаткой и Сахалином, но Минэкономразвития не поддержало инициативу.

Президент обратился к главе МЭР Максиму Орешкину, который тоже присутствовал на совещании Госсовета, но тот ответил, что «не в курсе» проблемы.

В чем проблема? Вы приехали на совещание по Дальнему Востоку, вы должны быть в курсе этой проблемы. Я вас прошу выяснить и доложить. Владимир Путин президент РФ