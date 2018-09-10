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14:35 (мск), источник: Интерфакс

В России появится координационный центр по компьютерным инцидентам

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU — Приказом директора ФСБ России Александра Бортникова создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, который возглавит директор, начальник Центра защиты информации и спецсвязи ФСБ России.

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Источник: РИА "Новости"

«Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) является составной частью сил, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты», — отмечается в положении о центре, размещенном в понедельник на официальном портале правительственной информации.

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В документе отмечается, что информационно-аналитическое, организационное и материально-техническое обеспечение НКЦКИ осуществляется Центром защиты информации и специальной связи ФСБ России.

«НКЦКИ возглавляет директор НКЦКИ, которым является заместитель руководителя научно-технической службы — начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России», — отмечается в приказе.

НКЦКИ, согласно приказу, имеет право направлять уведомления и запросы субъектам критической информационной инфраструктуры, а также другим органам и организациям, в том числе иностранным, по вопросам, связанным с обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий компьютерных атак, и реагированием на компьютерные инциденты.

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