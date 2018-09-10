В России появится координационный центр по компьютерным инцидентам

Источник: РИА "Новости"

«Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) является составной частью сил, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты», — отмечается в положении о центре, размещенном в понедельник на официальном портале правительственной информации.

В документе отмечается, что информационно-аналитическое, организационное и материально-техническое обеспечение НКЦКИ осуществляется Центром защиты информации и специальной связи ФСБ России.

«НКЦКИ возглавляет директор НКЦКИ, которым является заместитель руководителя научно-технической службы — начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России», — отмечается в приказе.