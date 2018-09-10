Путин призвал разобраться с «шероховатостями» на выборах в регионах

«В целом избирательная кампания прошла достойно, с высокой достаточно явкой избирателей, организованно, с минимальными нарушениями. Наверняка шероховатости какие-то были. С этим, безусловно, нужно разбираться. Мы будем это делать», — сказал глава государства, слова которого приводят российские информагентства.