Путин призвал разобраться с «шероховатостями» на выборах в регионах

«В целом избирательная кампания прошла достойно, с высокой достаточно явкой избирателей, организованно, с минимальными нарушениями. Наверняка шероховатости какие-то были. С этим, безусловно, нужно разбираться. Мы будем это делать», — сказал глава государства, слова которого приводят российские информагентства.
9 сентября в России прошел единый день голосования. В 22 регионах выбирали губернаторов, в 16 — новые составы заксобраний. Центризбирком назвал прошедшие выборы самыми спокойными. Единственным серьезным нарушением стала попытка фальсификации на выборах в парламент Бурятии, где управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении зампредседателя одной из УИК Улан-Удэ.