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15:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин призвал разобраться с «шероховатостями» на выборах в регионах

Региональные выборы в России 9 сентября прошли достойно и без серьезных нарушений, заявил на президиуме госсовета во Владивостоке президент Владимир Путин. Он добавил, что с допущенными в ходе выборов «шероховатостями» нужно разбираться.

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«В целом избирательная кампания прошла достойно, с высокой достаточно явкой избирателей, организованно, с минимальными нарушениями. Наверняка шероховатости какие-то были. С этим, безусловно, нужно разбираться. Мы будем это делать», — сказал глава государства, слова которого приводят российские информагентства.

9 сентября в России прошел единый день голосования. В 22 регионах выбирали губернаторов, в 16 — новые составы заксобраний. Центризбирком назвал прошедшие выборы самыми спокойными. Единственным серьезным нарушением стала попытка фальсификации на выборах в парламент Бурятии, где управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении зампредседателя одной из УИК Улан-Удэ.

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