Спросивший Путина о выборах работник ГАЗа прошел в региональный парламент

Девятого сентября в Нижегородской области, помимо выборов губернатора региона, состоялись дополнительные выборы депутата заксобрания Нижегородской области по 6 избирательному округу. Это место стало вакантно после того, как вице-спикер областного законодательного собрания Олег Сорокин, обвиняемый во взяточничестве, сложил с себя полномочия.

«Явка на дополнительных выборах депутата законодательного собрания региона по шестому округу составила 26,35%. Лидером голосования стал Артем Баранов, набравший 52,94% голосов. На втором месте Василий Овсянников с 17,96% голосов, на третьем — Владимир Глазов с 13,42% голосов, на четвертом месте — Владимир Москаленко, набравший 8,24% голосов избирателей», — сказала Кислицына.

Баранов стал известен после того, как в декабре 2017 года принял участие во встрече с Путиным на заводе ГАЗ, куда президент прибыл, чтобы поздравить коллектив с юбилеем предприятия. Будучи представителем профсоюза, Баранов взял слово и от имени всего коллектива заявил о поддержке главы государства. Именно после его слов Путин объявил о своем намерении участвовать в выборах президента.