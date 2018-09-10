Володин поддержал законопроект об отказе парламентариев от пенсионных преференций

Источник: РИА "Новости"

«Да, этот законопроект, думаю, я и мои коллеги однозначно поддержим», — сказал спикер в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что «там дана уточняющая формулировка, которая предполагает, что депутаты имеют право отказаться от надбавок и в этом заключается суть закона». «Аналогичная норма есть в действующем законопроекте, но она предполагает возможность… повторного написания заявления, — указал Володин. — Поэтому это уточнение, возможно, требуется для тех, кто сначала одно решение принимает, затем начинает размышлять, правильно ли он поступил».

«Достаточно один раз все взвесить и принять решение, такое право у депутатов должно быть. Поэтому надеюсь, что все поддержат этот законопроект, но говорю за себя», — заключил глава палаты.

История вопроса

20 августа на совместном заседании генсовета «Единой России» и совета руководителей ее фракций, где обсуждался законопроект об изменении пенсионной системы, секретарь генсовета Андрей Турчак предложил единороссам «начинать с самих себя» и внести изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы, отменяющие для них пенсионные преференции. По его мнению, такая норма должна заработать уже с 1 января 2019 года.

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Пенсионный законопроект

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается.