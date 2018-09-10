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17:25 (мск), источник: ТАСС

Володин поддержал законопроект об отказе парламентариев от пенсионных преференций

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает внесенный представителями «Единой России» законопроект о добровольном отказе парламентариев от пенсионных преференций.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, этот законопроект, думаю, я и мои коллеги однозначно поддержим», — сказал спикер в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что «там дана уточняющая формулировка, которая предполагает, что депутаты имеют право отказаться от надбавок и в этом заключается суть закона». «Аналогичная норма есть в действующем законопроекте, но она предполагает возможность… повторного написания заявления, — указал Володин. — Поэтому это уточнение, возможно, требуется для тех, кто сначала одно решение принимает, затем начинает размышлять, правильно ли он поступил».

«Достаточно один раз все взвесить и принять решение, такое право у депутатов должно быть. Поэтому надеюсь, что все поддержат этот законопроект, но говорю за себя», — заключил глава палаты.

История вопроса

20 августа на совместном заседании генсовета «Единой России» и совета руководителей ее фракций, где обсуждался законопроект об изменении пенсионной системы, секретарь генсовета Андрей Турчак предложил единороссам «начинать с самих себя» и внести изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы, отменяющие для них пенсионные преференции. По его мнению, такая норма должна заработать уже с 1 января 2019 года.

Новость
Путин предложил смягчить пенсионную реформу

Пенсионный законопроект

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается.

Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50−57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.

Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
Источник:©РИА "Новости"
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