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16:33 (мск), источник: ТАСС

Единороссы в среднем набрали на выборах всех уровней более 60% голосов

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что эксперты прогнозировали результат в пределах 30%

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Источник: Reuters

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. «Единая Россия» в среднем по стране набрала на прошедших в воскресенье выборах всех уровней более 60% голосов, значительно превысив прогнозы экспертов. Об этом заявил в понедельник секретарь генсовета партии Андрей Турчак на брифинге по итогам единого дня голосования.

«Единая Россия» в среднем по стране на всех уровнях выборов показала результат в 60,03%. Напомню, что многочисленные эксперты прогнозировали нашей партии результат в пределах 30%. Мы эти результаты существенным образом превысили, — сказал Турчак.

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