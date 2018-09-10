Единороссы в среднем набрали на выборах всех уровней более 60% голосов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. «Единая Россия» в среднем по стране набрала на прошедших в воскресенье выборах всех уровней более 60% голосов, значительно превысив прогнозы экспертов. Об этом заявил в понедельник секретарь генсовета партии Андрей Турчак на брифинге по итогам единого дня голосования.