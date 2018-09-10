Единороссы в среднем набрали на выборах всех уровней более 60% голосов
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что эксперты прогнозировали результат в пределах 30%
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что эксперты прогнозировали результат в пределах 30%
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. «Единая Россия» в среднем по стране набрала на прошедших в воскресенье выборах всех уровней более 60% голосов, значительно превысив прогнозы экспертов. Об этом заявил в понедельник секретарь генсовета партии Андрей Турчак на брифинге по итогам единого дня голосования.
«Единая Россия» в среднем по стране на всех уровнях выборов показала результат в 60,03%. Напомню, что многочисленные эксперты прогнозировали нашей партии результат в пределах 30%. Мы эти результаты существенным образом превысили, — сказал Турчак.
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