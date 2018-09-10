Монсон, Востриков и рабочий с ГАЗа. Чем для них закончились выборы?

Источник: РИА "Новости"

В прошедшее воскресенье в России состоялся единый день голосования, в ходе которого прошли выборы глав 22 регионов и депутатов законодательных органов 16 регионов. Также в регионах прошло около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.

В депутаты, в числе прочих, избирались люди, до недавних пор далекие от политики.

Виктория Скрипаль

Куда баллотировалась: в областную думу Ярославской области.

Результат: не избрана.

Источник: РИА "Новости"

Племянница отравленного в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в буквальном смысле стала штатным комментатором на российском телевидении вскоре после происшествия с ее дядей.

Она стала постоянным участником передач Первого канала, посвященных отравлению Скрипаля и его дочери Юлии, и была в формально трудоустроена аффилированную с каналом компанию с ежемесячным окладом в 115 тысяч рублей.

В июле она рассказывала Би-би-си о своем решении баллотироваться так:

Сначала я обратилась в их общественную приемную ["Справедливой России"] со своими вопросами, они мне помогли. А через неделю они позвонили и предложили — не хотите ли баллотироваться от нашей партии?

При этом она называла себя «ярым коммунистом» и «оппонентом Путина».

Скрипаль возглавила территориальную часть списка «Справедливой России» в 10-м округе (Фрунзенский район Ярославля). В итоге список партии разделил четвертое место с «Коммунистами России» с результатом 6,4%. На первом месте в этом округе — «Единая Россия» с 40,4%. Ее место в списке не дает ей депутатский мандат.

Новость Губернаторов оставили на второй тур

Скрипаль свое поражение объяснила Би-би-си тем, что соревновалась с региональными «тяжеловесами». Это директор радиозавода в Ярославле Сергей Якушев и бывший мэр города Виктор Волончунас.

«У них все ресурсы и завод в нашем округе. Потом у нас не было хорошей пиар-кампании. Вот и все. Но Волончунас тоже не прошел», — отметила она.

«Я не знаю, что я дальше буду делать. У меня есть два проекта, и я над ними буду работать», — сказала Би-би-си Скрипаль. Первый, по ее словам, это центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, второй — приют для животных.

«Политика — посмотрим. Сейчас желчь всю публика выльет, и пойдем дальше. Определюсь к концу следующей недели. Ну, и свое основное не брошу. Своих родных», — добавила она.

Джефф Монсон

Куда баллотировался: в совет депутатов городского округа Красногорск.

Результат: избран.

Источник: РИА "Новости"

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российское гражданство в мае. К этому моменту у него уже был и паспорт непризнанной Луганской народной республики.

В последние годы Монсон стал терять популярность в США и все чаще выступал в России. Он неоднократно заявлял о своей симпатии к Путину и желании получить российское гражданство.

Новость Огороды пришлись к городу

12 июня он получил российский паспорт из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева, после чего сообщил, что уже выиграл праймериз «Единой России» и будет избираться в красногорский горсовет.

Он баллотировался по списку «Единой России», хотя раньше называл себя убежденным коммунистом и принимал участие в шествиях КПРФ в Москве. Его место было «проходным»: он стал четвертым номером в общем списке «Единой России» по Красногорску и при полученном партией результате в 47% голосов гарантировано приобретает мандат.

Монсон говорил, что Красногорском его политические амбиции не ограничиваются и что в будущем он намерен дорасти до Госдумы. Еще боец говорил, что он не член «Единой России», и обещал подумать над развитием города.

Игорь Востриков

Куда баллотировался: в совет народных депутатов Кемеровской области.

Результат: не избран.

Источник: РИА "Новости"

Во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» в марте этого года у Игоря Вострикова погибли жена, сестра и трое детей. Он принимал участие в стихийном митинге у здания областной администрации 27 марта и обвинял власти в некомпетентности.

На том же митинге занимавший тогда пост вице-губернатора Сергей Цивилев попытался упрекнуть Вострикова в «пиаре на горе», но когда услышал о гибели его семьи при пожаре, встал на колени.

В апреле Востриков создал движение «Глас народа», которое принимает жалобы на работу органов власти, а в мае стало известно о его участии Вострикова в праймериз «Единой России». По итогам праймериз он возглавил одну из территориальных групп партии на выборах, но в областной совет народных депутатов в итоге не попал — его место оказалось непроходным («Единая Россия» заняла первое место с большим отрывом от конкурентов, за кандидатов от этой партии проголосовали 64,40% избирателей).

Ну, не прошел и не прошел. Я попытался сделать все по максимуму, были и повод, и цели. Ну не получилось. Игорь Востриков

Ощущения, что «Единая Россия» использовала его в своих целях, у Вострикова нет. «Я так очень глубоко копнул эту тему, вроде бы могли мной воспользоваться, но нет, мне даже ни разу не звонил никто из “Единой России”, не считая того, когда они документы для моего выдвижения собирали, — рассказал он. — Я пришел к выводу, что им просто по**ру, пос**ть [все равно]. Я не пригодился с развитием дорог, бизнеса и социальной защитой. Это вообще не разочарование, это вполне ожидаемо».

Востриков добавил, что остался честен перед собой «за все время, начиная со своего выдвижения 5 мая»:

Я нигде ни разу не сказал: идите и голосуйте за «Единую Россию, потому что там есть я. Я ни с кем не договаривался, денег никому не заносил.

Продолжит ли он заниматься политикой, по словам Вострикова, «неактуальный вообще вопрос»: «Буду просто жить свою жизнь».

Артем Баранов

Куда баллотировался: в законодательное собрание Нижегородской области.

Результат: избран.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-150798710&id=456239046&hash=acb9c29e2af012b6&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Старший мастер участка ГАЗа Артем Баранов сыграл маленькую, но важную роль в выдвижении Владимира Путина на новый президентский срок в 2017 году.

Весь 2017 год Путин уклонялся от ответов на вопрос, пойдет ли он на новый срок. В начале декабря он приехал на 85-летие автомобильного завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Там Артем Баранов от лица рабочих завода попросил Путина объявить о решении: «Сделайте же нам подарок, огласите ваше решение. Ведь ГАЗ за вас!».

«Лучшего места для объявления об этом, наверное, и нет. Да, я буду выдвигать свою кандидатуру», — ответил Путин под аплодисменты.

В мае 2018 года Баранов стал уполномоченным от профсоюзной организации ГАЗа, а в июне выиграл праймериз «Единой России» и стал кандидатом в областное заксобрание.

Он претендовал на мандат, освободившийся после того, как вице-спикер законодательного собрания Олег Сорокин, обвиняемый во взяточничестве, сложил с себя полномочия.

Баранов выиграл выборы с более чем трехкратным отрывом от ближайшего конкурента.