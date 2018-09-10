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23:30 (мск), источник: РИА Новости

На Украине нашли выгоду от прекращения железнодорожного сообщения с Россией

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, чем для страны «выгодно» прекращение железнодорожного сообщения с Россией, сообщает агентство «Укринформ».

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Источник: РИА Новости

По его словам, поезда, курсирующие в российском направлении, «могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят путешествовать внутри страны». Как заявил Омелян, в таком случае прибыль от ж/д перевозок могла бы составить даже больше, чем сейчас.

При этом министр не стал называть конкретные сроки прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

«Как только будет принято соответствующее решение, мы обязательно об этом сообщим», — цитирует агентство главу ведомства.

Ранее Омелян уже сообщал о том, что украинское министерство инфраструктуры разработало проект, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. В конце 2017 года он утверждал, что убытки Киева от таких мер составят лишь одну гривну.

При этом, согласно данным государственной администрации железнодорожного транспорта, самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав «Киев — Москва», принесший почти шесть миллионов долларов.

Как отметили в российском Минтрансе, ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения уже разработан. Однако в ведомстве надеются, что подобные меры принимать не придется.

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