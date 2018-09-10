На Украине нашли выгоду от прекращения железнодорожного сообщения с Россией

Источник: РИА Новости

По его словам, поезда, курсирующие в российском направлении, «могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят путешествовать внутри страны». Как заявил Омелян, в таком случае прибыль от ж/д перевозок могла бы составить даже больше, чем сейчас.

При этом министр не стал называть конкретные сроки прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

«Как только будет принято соответствующее решение, мы обязательно об этом сообщим», — цитирует агентство главу ведомства.

Ранее Омелян уже сообщал о том, что украинское министерство инфраструктуры разработало проект, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. В конце 2017 года он утверждал, что убытки Киева от таких мер составят лишь одну гривну.

При этом, согласно данным государственной администрации железнодорожного транспорта, самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав «Киев — Москва», принесший почти шесть миллионов долларов.