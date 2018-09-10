Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Причина отказа космонавтов РФ на МКС слушаться командира из США
В Сочи расстреляли криминального авторитета
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с мужем
Известная фигуристка разбогатела, продав дом после развода
Надежда Михалкова снова надела обручальное кольцо
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДомРезиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице?
Девушки с формами: что такое бодипозитив и как с этим жить
Борющаяся с раком ведущая объявила о скорой смерти
72-летний миллионер потребовал на телешоу идеальную жену
Удивил всех: Евгений Цыганов рассказал о «превращении» в женщину
"У него ничего нет": 27-летняя жена Краско рассказала о разводе
"Еле ходит": Крутой о состоянии здоровья Леонтьева
Джанабаева и Меладзе в банных халатах повеселились на теплоходе
Бредкрамбинг: как быстро понять, чего мужчина хочет от отношений
Mach 1 — новый Ford, который может убить Focus
Серийный BMW X7 — новые подробности
Известная фигуристка разбогатела, продав дом после развода
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
21:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Турция сообщила оппозиции Сирии о необходимости готовиться к переброске в Идлиб

ТАСС, 10 сентября. Оппозиционная «Сирийская свободная армия» (ССА) получила от Турции распоряжение подготовиться к возможной переброске крупного контингента бойцов в сирийскую провинцию Идлиб. С таким утверждением выступила в понедельник проправительственная турецкая газета Yeni Safak.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

По ее данным, Анкара предписала ССА подготовить отчеты о личном составе сил оппозиции, имеющемся оружии и боеприпасах. Порядка 20 тысяч вооруженных членов ССА будут при необходимости переброшены в Идлиб, где примкнут к уже находящимся там другим подразделениям вооруженной оппозиции. Газета отмечает, что в общей сложности в Сирии у ССА есть 50 тыс. бойцов, а в регионе Идлиба после переброски будет порядка 30 тыс. вооруженных членов сирийской оппозиции.

Отмечается также, что турецкое командование в последние две недели подтянуло к границе с Сирией дополнительные бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и личный состав. Усиление турецкого присутствия отмечается и у границ провинции Идлиб, где Анкара оборудовала 12 наблюдательных пунктов для мониторинга зоны деэскалации.

Читайте также
Минобороны России сообщило об ударе США по Сирии фосфорными боеприпасами

Турция выступает против проведения масштабной контртеррористической операции в Идлибе, опасаясь в том числе новой волны беженцев из этого региона на ее территорию. Она также призывает заняться размежеванием террористов от мирных жителей, объявить в Идлибе режим прекращения огня и считать ССА и других участников умеренной оппозиции законными партнерами по диалогу о будущем Сирии.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. Восстановление Дамаском контроля над провинцией по сути станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

Как сообщили 25 августа в Минобороны РФ, боевики при активном участии британских спецслужб готовят инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб, чтобы дать повод США, Великобритании и Франции нанести удары по государственным и экономическим объектам Сирии, отметили в ведомстве.

Читайте также
Борьбе с терроризмом в Сирии подобрали общие формулировки

Участники состоявшегося 7 сентября в Тегеране третьего саммита России, Ирана и Турции одобрили комплекс мер по дальнейшему урегулированию в Сирии, уделив особое внимание ситуации в Идлибе.

В итоговой декларации президенты Ирана, РФ и Турции Хасан Роухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган высказали намерение продолжать взаимодействие вплоть до полного искоренения террористов и стабилизации ситуации в Сирии. Как подчеркнул на итоговой пресс-конференции российский лидер, изгнание боевиков из Идлиба является «главной задачей на данном этапе».

Пентагон отрицает применение фосфорных снарядов в Сирии
Во время загрузки произошла ошибка.
10:12 (мск)© Ньюстюб
 Стало известно, как до сих пор называют Ольгу Васильеву одноклассники
Дед носил браунинг в кармане, чтобы застрелиться, если случится авария
Власти готовы принять закон о налоге для самозанятых
Сборная России по футболу разгромила чехов в товарищеском матче
Черная полоса для рубля. Как сильно вырастут доллар и евро?
В Австралии нашли огромные золотые самородки (фото)
Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
Сорвали покровы: тайны столетия, которые успешно раскрыты
Спорт
Россия, это точно ты? Сборная Черчесова вынесла Чехию в Ростове Наши снова шикарно сыграли в футбол
Hi-Tech
Какими будут «супертанки» ближайшего будущего (фото) Танки будут почти неуязвимы для гранатометов.
Авто
Выбираем автомобиль: как не потерять много через три года Во всем мире так называемые рейтинги остаточной стоимости автомобилей являются очень важным инструментом
Кино
Кудрявцева, Лобода, Долина и другие на закрытии «Новой волны» Победителем конкурса стал участник из России Дан Розин
Недвижимость
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Как недвижимость может обеспечить безбедную старость
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
У туристов появится препятствие в самую посещаемую страну
Леди
Робски, Водянова: истории «золушек», ставших женами миллионеров Женщины из нашей подборки, скорее всего, даже и не мечтали о той жизни, которая у них есть сейчас
Здоровье
Ученые советуют отказываться от алкоголя хотя бы раз в неделю «Разгрузочный» день поможет восстановить здоровье.
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь