СМИ: Турция сообщила оппозиции Сирии о необходимости готовиться к переброске в Идлиб

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По ее данным, Анкара предписала ССА подготовить отчеты о личном составе сил оппозиции, имеющемся оружии и боеприпасах. Порядка 20 тысяч вооруженных членов ССА будут при необходимости переброшены в Идлиб, где примкнут к уже находящимся там другим подразделениям вооруженной оппозиции. Газета отмечает, что в общей сложности в Сирии у ССА есть 50 тыс. бойцов, а в регионе Идлиба после переброски будет порядка 30 тыс. вооруженных членов сирийской оппозиции.

Отмечается также, что турецкое командование в последние две недели подтянуло к границе с Сирией дополнительные бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и личный состав. Усиление турецкого присутствия отмечается и у границ провинции Идлиб, где Анкара оборудовала 12 наблюдательных пунктов для мониторинга зоны деэскалации.

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Турция выступает против проведения масштабной контртеррористической операции в Идлибе, опасаясь в том числе новой волны беженцев из этого региона на ее территорию. Она также призывает заняться размежеванием террористов от мирных жителей, объявить в Идлибе режим прекращения огня и считать ССА и других участников умеренной оппозиции законными партнерами по диалогу о будущем Сирии.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. Восстановление Дамаском контроля над провинцией по сути станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

Как сообщили 25 августа в Минобороны РФ, боевики при активном участии британских спецслужб готовят инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб, чтобы дать повод США, Великобритании и Франции нанести удары по государственным и экономическим объектам Сирии, отметили в ведомстве.

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Участники состоявшегося 7 сентября в Тегеране третьего саммита России, Ирана и Турции одобрили комплекс мер по дальнейшему урегулированию в Сирии, уделив особое внимание ситуации в Идлибе.