Будущее Дальнего оттока
Людей надеются вернуть в регион вложениями в инфраструктуру.
Людей надеются вернуть в регион вложениями в инфраструктуру.
Введения льготных режимов для инвесторов оказалось недостаточно для остановки оттока населения с Дальнего Востока — для выполнения майского указа необходимо значительное улучшение социальной инфраструктуры в макрорегионе, сказано в докладе Госсовета, рассмотревшего в понедельник варианты поддержки этого округа. Потребность в федеральных деньгах на реализацию указа превышает 2 трлн руб., наиболее затратными для бюджета могут оказаться меры по поддержке демографии (около 700 млрд руб.) и улучшению жилищных условий населения (около 650 млрд руб.). Помимо этого, почти 1,5 трлн руб. потребуется на модернизацию магистральной инфраструктуры ДФО.
«Ъ» ознакомился с предложениями по развитию Дальнего Востока, представленными в понедельник Владимиру Путину на заседании президиума Госсовета по развитию этого макрорегиона (мероприятие прошло в рамках стартующего во вторник на острове Русский во Владивостоке Восточного экономического форума, ВЭФ).
Авторы доклада указали на значительное отставание Дальнего Востока от остальных регионов РФ по ключевым социальным показателям: от продолжительности жизни (самой низкой в России) до доли аварийного жилья. Они фиксируют необходимость удержать в регионе (или привлечь в него) 452 тыс. человек.
Авторы доклада предложили Владимиру Путину дополнить его майский указ «отдельным указом президента РФ, в котором были бы закреплены конкретные задачи на ближайшие шесть лет и необходимые меры для их достижения в рамках национальных проектов». Еще один указ дал бы «мощный толчок в работе по опережающему развитию Дальнего Востока», полагают эксперты Госсовета.
В целом программа мероприятий для Дальнего Востока затрагивает 12 нацпроектов (всего, считая с планом развития инфраструктуры, их подготовлено 13). В частности, на повышение рождаемости, по сделанной экспертной оценке, требуется 369,5 млрд руб. (в основном на строительство инфраструктуры и субсидирование ипотечных ставок), для снижения смертности (за счет модернизации здравоохранения и приведения в порядок автодорог) — 247,2 млрд руб., на нацпроект по образованию — дополнительно 186,3 млрд руб., на экологические меры — еще 217,3 млрд руб.
Помимо этого на поддержку МСП запрошено 27,9 млрд руб., на повышение доли экспорта — 145,8 млрд руб., на цифровую экономику (преимущественно развитие телекоммуникационной инфраструктуры) — 56,5 млрд руб.
Часть этих денег предложено потратить на создание наемного жилищного фонда. Отметим, что, вероятно понимая, что бюджетных средств на это не хватит, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в понедельник на заседании предложил включить арендное социальное жилье в закон о концессиях. Сейчас его регион строит арендное жилье для молодежи и приезжающих специалистов и сдает его по цене вполовину от рыночной стоимости. Включение такого жилья в закон о концессиях могло бы привлечь частные инвестиции, полагает губернатор.
Эксперты Госсовета предложили внести корректировки в ведомственные госпрограммы, в которых выделены так называемые «дальневосточные разделы» (всего 29 госпрограмм). В 17 программах эти разделы не обеспечивают опережающего развития макрорегиона, сказано в докладе. Дополнить предлагается, в частности, программы по обеспечению доступным жильем, развитию транспорта, по здравоохранению, лесному хозяйству. Заявляется, что распределение субсидий не работает на приоритетное финансирование Дальнего Востока — федеральные ведомства мотивированы финансировать объекты на густонаселенных территориях.
Отметим, что в понедельник на заседании Госсовета тема неожиданно стала горячей. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев напомнил президенту о его поручении по строительству
Глава ведомства Максим Орешкин не смог объяснить президенту суть претензий и получил от Владимира Путина указание разобраться. «Вы же приехали на совещание по Дальнему Востоку — должны быть в курсе этой проблемы. Я вас прошу выяснить и доложить отдельно», — сказал президент.
Первый вице-премьер—министр финансов Антон Силуанов сообщил, что деньги на строительство двух судов в бюджете есть. «Деньги, может, и есть в бюджете, только суда не заложены, и ничего не делается. Потом выяснится, что деньги не использованы и назад поступят в бюджет — вот и все», — отреагировал на это Владимир Путин.
Это 914,5 млрд руб. на железнодорожную инфраструктуру — в первую очередь увеличение проходной способности БАМа и Транссиба (источником финансирования должны стать внебюджетные средства), из бюджета 216 млрд руб. требуется на сокращение времени перевозок контейнеров до западной границы РФ до семи дней. Обновление портовой и энергетической инфраструктуры (на 227,7 млрд и 496,9 млрд руб.) потребует финансирования из разных источников, полностью же из бюджета предлагается покрыть издержки лишь на обновление авиационной инфраструктуры (86,7 млрд руб.).
Он пояснил, что завоз керосина в дальневосточные аэропорты обходится на 10−40% дороже в сравнении с доступными районами. Это влияет на себестоимость рейса и цену билета. Кроме того, он предложил расширить программу субсидирования авиаперевозок в ДФО — сделать ее круглогодичной (сейчас она действует с марта по декабрь) и повысить предельную протяженность маршрутов в ней с нынешних 1,5 тыс. до 3 тыс. км.
В качестве эксперимента подобный план был разработан для
Татьяна Едовина, Вадим Вислогузов, Анастасия Веденеева