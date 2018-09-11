Будущее Дальнего оттока

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Введения льготных режимов для инвесторов оказалось недостаточно для остановки оттока населения с Дальнего Востока — для выполнения майского указа необходимо значительное улучшение социальной инфраструктуры в макрорегионе, сказано в докладе Госсовета, рассмотревшего в понедельник варианты поддержки этого округа. Потребность в федеральных деньгах на реализацию указа превышает 2 трлн руб., наиболее затратными для бюджета могут оказаться меры по поддержке демографии (около 700 млрд руб.) и улучшению жилищных условий населения (около 650 млрд руб.). Помимо этого, почти 1,5 трлн руб. потребуется на модернизацию магистральной инфраструктуры ДФО.

«Ъ» ознакомился с предложениями по развитию Дальнего Востока, представленными в понедельник Владимиру Путину на заседании президиума Госсовета по развитию этого макрорегиона (мероприятие прошло в рамках стартующего во вторник на острове Русский во Владивостоке Восточного экономического форума, ВЭФ).

Авторы доклада указали на значительное отставание Дальнего Востока от остальных регионов РФ по ключевым социальным показателям: от продолжительности жизни (самой низкой в России) до доли аварийного жилья. Они фиксируют необходимость удержать в регионе (или привлечь в него) 452 тыс. человек.

Такая цифра необходима для реализации демографической части майского указа — если это не удастся, численность населения в макрорегионе снизится с 6,165 млн человек в 2017 году до 6,048 млн в 2025-м.

Авторы доклада предложили Владимиру Путину дополнить его майский указ «отдельным указом президента РФ, в котором были бы закреплены конкретные задачи на ближайшие шесть лет и необходимые меры для их достижения в рамках национальных проектов». Еще один указ дал бы «мощный толчок в работе по опережающему развитию Дальнего Востока», полагают эксперты Госсовета.

В целом программа мероприятий для Дальнего Востока затрагивает 12 нацпроектов (всего, считая с планом развития инфраструктуры, их подготовлено 13). В частности, на повышение рождаемости, по сделанной экспертной оценке, требуется 369,5 млрд руб. (в основном на строительство инфраструктуры и субсидирование ипотечных ставок), для снижения смертности (за счет модернизации здравоохранения и приведения в порядок автодорог) — 247,2 млрд руб., на нацпроект по образованию — дополнительно 186,3 млрд руб., на экологические меры — еще 217,3 млрд руб.

Помимо этого на поддержку МСП запрошено 27,9 млрд руб., на повышение доли экспорта — 145,8 млрд руб., на цифровую экономику (преимущественно развитие телекоммуникационной инфраструктуры) — 56,5 млрд руб.

Внушительная сумма в рамках идеи удержания людей на Дальнем Востоке запрошена на улучшение жилищных условий — 646,9 млрд руб.

Часть этих денег предложено потратить на создание наемного жилищного фонда. Отметим, что, вероятно понимая, что бюджетных средств на это не хватит, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в понедельник на заседании предложил включить арендное социальное жилье в закон о концессиях. Сейчас его регион строит арендное жилье для молодежи и приезжающих специалистов и сдает его по цене вполовину от рыночной стоимости. Включение такого жилья в закон о концессиях могло бы привлечь частные инвестиции, полагает губернатор.

Эксперты Госсовета предложили внести корректировки в ведомственные госпрограммы, в которых выделены так называемые «дальневосточные разделы» (всего 29 госпрограмм). В 17 программах эти разделы не обеспечивают опережающего развития макрорегиона, сказано в докладе. Дополнить предлагается, в частности, программы по обеспечению доступным жильем, развитию транспорта, по здравоохранению, лесному хозяйству. Заявляется, что распределение субсидий не работает на приоритетное финансирование Дальнего Востока — федеральные ведомства мотивированы финансировать объекты на густонаселенных территориях.

Рекомендовано также что-то сделать с программой по судостроению — в регионе проблема с загрузкой мощностей: пока ни одно судно не было заказано на верфях Дальнего Востока в рамках механизма «квоты под киль».

Отметим, что в понедельник на заседании Госсовета тема неожиданно стала горячей. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев напомнил президенту о его поручении по строительству грузо-пассажирских судов для сообщения между Камчаткой, портами Сахалина и Магаданской области, сообщив, что Минтранс на это деньги в госпрограмме нашел, но его предложение о перераспределении средств не поддержано Минэкономики.

Глава ведомства Максим Орешкин не смог объяснить президенту суть претензий и получил от Владимира Путина указание разобраться. «Вы же приехали на совещание по Дальнему Востоку — должны быть в курсе этой проблемы. Я вас прошу выяснить и доложить отдельно», — сказал президент.

Первый вице-премьер—министр финансов Антон Силуанов сообщил, что деньги на строительство двух судов в бюджете есть. «Деньги, может, и есть в бюджете, только суда не заложены, и ничего не делается. Потом выяснится, что деньги не использованы и назад поступят в бюджет — вот и все», — отреагировал на это Владимир Путин.

Еще одна большая часть программ — комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры на 1,47 трлн руб.

Это 914,5 млрд руб. на железнодорожную инфраструктуру — в первую очередь увеличение проходной способности БАМа и Транссиба (источником финансирования должны стать внебюджетные средства), из бюджета 216 млрд руб. требуется на сокращение времени перевозок контейнеров до западной границы РФ до семи дней. Обновление портовой и энергетической инфраструктуры (на 227,7 млрд и 496,9 млрд руб.) потребует финансирования из разных источников, полностью же из бюджета предлагается покрыть издержки лишь на обновление авиационной инфраструктуры (86,7 млрд руб.).

В понедельник на заседании глава Минтранса Евгений Дитрих предложил сдерживать стоимость авиаперелетов на Дальний Восток «коэффициентом труднодоступности» — установив его для тарифов в Дальневосточном округе и Арктической зоне.

Он пояснил, что завоз керосина в дальневосточные аэропорты обходится на 10−40% дороже в сравнении с доступными районами. Это влияет на себестоимость рейса и цену билета. Кроме того, он предложил расширить программу субсидирования авиаперевозок в ДФО — сделать ее круглогодичной (сейчас она действует с марта по декабрь) и повысить предельную протяженность маршрутов в ней с нынешних 1,5 тыс. до 3 тыс. км.

Наконец, документ расписывает запросы регионов на развитие социальной инфраструктуры.

В качестве эксперимента подобный план был разработан для Комсомольска-на-Амуре (предполагает создание 27 объектов инфраструктуры общей стоимостью 62,9 млрд руб.). По итогам Госсовета на прошлом ВЭФ было дано поручение разработать подобные планы и для других центров экономического роста. Уже утверждены расходы на 2018−2020 годы в размере 55,8 млрд руб. (в основном это строительство школ, детских садов, больниц). Однако регионы хотели бы получить намного больше — они определили 41 центр роста, у одной только Амурской области в перечне проекты на 2 трлн руб.