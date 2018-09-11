ФСБ устанавливает третью киберзащиту
В спецслужбе создали новую структуру для противодействия компьютерным преступлениям.
В спецслужбе создали новую структуру для противодействия компьютерным преступлениям.
В ФСБ создана новая структура, которая будет противостоять кибератакам на ключевые объекты российской инфраструктуры. Обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий подобных преступлений возложены на Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Возглавит его заместитель руководителя
Приказ о создании НКЦКИ подписал директор ФСБ Александр Бортников. Очевидно, он был издан в развитие указов президента 2013−2017 годов о создании и совершенствовании системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).
В положении о новом центре говорится, что на базе
Помимо чисто практических задач, которые будет решать новое подразделение, на него возложена и координация мероприятий при компьютерных атаках на российские «субъекты критической инфраструктуры», в которые входят государственные и частные предприятия здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сферы,
В положении также говорится о том, что НКЦКИ может обмениваться информацией с «уполномоченными органами иностранных государств и международными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты». При этом если центр сочтет, что запрошенная зарубежными коллегами информация «создает угрозу безопасности Российской Федерации», то в ее предоставлении будет отказано. Кстати, по некоторым данным, за предоставление якобы именно такой информации привлечены к уголовной ответственности бывшие высокопоставленные офицеры ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев (см. «Ъ» от 23 мая). По одной из версий, они могли получить вознаграждение от американских спецслужб за данные об «атаках российских хакеров» на государственные, оборонные и политические ресурсы. Причем в обвинении, по данным «Ъ», речь идет лишь о передаче служебной информации компании, оказавшейся связанной со спецслужбами.
В «Лаборатории Касперского», бывший глава отдела расследования компьютерных инцидентов которой Руслан Стоянов также оказался замешан в скандальном деле сотрудников ЦИБ, «Ъ» заявили, что «готовы рассматривать предложения по защите информации и борьбе с компьютерной преступностью», конечно же «не выходя при этом за рамки российского законодательства». При этом «Лаборатория Касперского» уже предлагает компаниям и организациям, которым принадлежат объекты критической информационной инфраструктуры, продукты и сервисы, позволяющие собирать информацию о компьютерных инцидентах при создании центров ГосСОПКА.
В свою очередь,
Олег Рубникович, Кристина Жукова, Владимир Баринов