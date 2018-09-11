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03:00 (мск), источник: РИА Новости

Социологи рассказали о ностальгии украинцев по СССР

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ностальгия по СССР характерна для большой части граждан Украины, в особенности на востоке и юге страны, об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного «Кальмиусской группой» в партнерстве с компанией GfK Ukraine.

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По данным соцопроса, около 43% украинцев в целом и 51% жителей Донбасса придерживаются мнения, что их жизнь в советские времена была лучше.

Только на западе страны число тех, кто считает, что жизнь их семей в сегодняшней Украине лучше, чем в советский период, превышает число тех, кто придерживается противоположного мнения (54% против 31%).

Кроме того, согласно исследованию, около трети населения Украины и почти половина населения Донбасса не поддерживают политику декоммунизации, проводимую в Киеве.

Наконец, каждый четвертый украинец в целом по стране и каждый третий житель Донбасса поддержал бы возрождение Советского Союза, в который бы входила Украина.

Ранее руководитель украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович заявил, что, по данным опросов, на Украине каждый шестой житель симпатизирует президенту России Владимиру Путину и выступает за восстановление связей с Москвой.

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