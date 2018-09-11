Начались крупнейшие в современной истории России учения «Восток-2018»

Источник: РИА "Новости"

По замыслу военных созданы две противоборствующие группировки, одну из которых составят подразделения Центрального военного округа и Северного флота, другую — подразделения Восточного военного округа с Тихоокеанским флотом. Действия развернутся на полигонах, а также в акваториях Охотского и Берингова морей и Авачинского и Кроноцкого заливов.

В учениях будет задействовано 297 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, БМП, бронетранспортеров и другой техники, около 80 кораблей и судов обеспечения.

Начальник генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил военным атташе иностранных государств, что учения имеют оборонительный характер и не направлены против кого-либо из партнеров Москвы.