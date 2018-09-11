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06:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Начались крупнейшие в современной истории России учения «Восток-2018»

Военные маневры «Восток-2018», крупнейшие с 1981 года, стартовали на Дальнем Востоке, сообщило Министерство обороны РФ. Активная фаза учений пройдет с 11 по 17 сентября.

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Источник: РИА "Новости"

По замыслу военных созданы две противоборствующие группировки, одну из которых составят подразделения Центрального военного округа и Северного флота, другую — подразделения Восточного военного округа с Тихоокеанским флотом. Действия развернутся на полигонах, а также в акваториях Охотского и Берингова морей и Авачинского и Кроноцкого заливов.

В учениях будет задействовано 297 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, БМП, бронетранспортеров и другой техники, около 80 кораблей и судов обеспечения.

Начальник генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил военным атташе иностранных государств, что учения имеют оборонительный характер и не направлены против кого-либо из партнеров Москвы.

При этом они стартуют в один день с Восточным экономическим форумом, который традиционно посещает премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Заявления Минобороны о том, что учения не направлены против Токио, японскую сторону не убедили.

Крупнейшие учения в современной России. Под ружье поставили сразу два военных округа
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