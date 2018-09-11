Запад игнорирует факты по подготовке провокации в Сирии, заявили в МИД

Но увы, все эти предупреждения и сигналы игнорируются вновь и вновь, наши американские коллеги «играют мускулами», адресуют международному сообществу и странам-гарантам, в том числе имею ввиду Россию и Иран, плохо прикрытые угрозы и сигналы о, по сути дела, шантаже. Мы к этому относимся спокойно, и готовность к чему угодно со стороны США у нас уже давно отработана.

Сергей Рябков замглавы МИД РФ