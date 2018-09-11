Запад игнорирует факты по подготовке провокации в Сирии, заявили в МИД

«Мы называем точки географические, где проводятся соответствующие приготовления к осуществлению провокаций, мы называем конкретные террористические структуры, которых подпитывают США и их союзники, к сожалению, прикрываясь лозунгом антитеррористической борьбы. Мы называем сценарии, которые могут быть применены в том числе с задействованием пресловутых «Белых касок», — сказал Рябков журналистам.
Но увы, все эти предупреждения и сигналы игнорируются вновь и вновь, наши американские коллеги «играют мускулами», адресуют международному сообществу и странам-гарантам, в том числе имею ввиду Россию и Иран, плохо прикрытые угрозы и сигналы о, по сути дела, шантаже. Мы к этому относимся спокойно, и готовность к чему угодно со стороны США у нас уже давно отработана.
Сергей Рябковзамглавы МИД РФ
По словам Рябкова, Москва видит в поведении США «все больше тревожных моментов, все больше настораживающих моментов».
«Это одно из проявлений подобного рода деструктивного подхода, который играет на руку террористам и ведёт лишь к дальнейшему осложнению ситуации в Сирии, на Ближнем Востоке, ухудшению перспективы нормализации обстановки там», — заключил он.