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12:28 (мск), источник: РИА Новости

Запад игнорирует факты по подготовке провокации в Сирии, заявили в МИД

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. РФ предоставляет конкретные факты о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии, но Запад это игнорирует, а США «играют мускулами», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Источник: РИА Новости

«Мы называем точки географические, где проводятся соответствующие приготовления к осуществлению провокаций, мы называем конкретные террористические структуры, которых подпитывают США и их союзники, к сожалению, прикрываясь лозунгом антитеррористической борьбы. Мы называем сценарии, которые могут быть применены в том числе с задействованием пресловутых «Белых касок», — сказал Рябков журналистам.

Но увы, все эти предупреждения и сигналы игнорируются вновь и вновь, наши американские коллеги «играют мускулами», адресуют международному сообществу и странам-гарантам, в том числе имею ввиду Россию и Иран, плохо прикрытые угрозы и сигналы о, по сути дела, шантаже. Мы к этому относимся спокойно, и готовность к чему угодно со стороны США у нас уже давно отработана.
Сергей Рябков
замглавы МИД РФ

По словам Рябкова, Москва видит в поведении США «все больше тревожных моментов, все больше настораживающих моментов».

«Это одно из проявлений подобного рода деструктивного подхода, который играет на руку террористам и ведёт лишь к дальнейшему осложнению ситуации в Сирии, на Ближнем Востоке, ухудшению перспективы нормализации обстановки там», — заключил он.

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