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16:42 (мск), источник: ТАСС

Ревенко: «Единая Россия» с 60% показала достойный результат и имеет потенциал для роста

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Партия «Единая Россия», получив 60% мандатов в законодательных собраниях регионов, где проходили выборы в единый день голосования 9 сентября, показала достойный результат и имеет мощный потенциал для роста. Об этом заявил во вторник ТАСС заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

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Источник: РИА "Новости"

«На прошедших выборах партия подтвердила свое лидерство и выступила достойно: 60% мандатов в законодательных собраниях регионов, где проходили выборы», — отметил политик. Из 16 кампаний по выборам в заксобрания в 13 регионах «Единая Россия» на первом месте, подчеркнул он.

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Единороссы также получили более 80% мест в муниципалитетах, обратил внимание представитель руководства партии. «Избиратель четко дал ответ, кого видит на том самом уровне власти, который ближе всего к людям», — добавил он. «Таким образом, мы превзошли ожидания различных политологов, которые прогнозировали нам меньшие цифры», — констатировал политик.

«Это успешное выступление, особенно на фоне беспрецедентно трудной избирательной кампании и острых дискуссий вокруг изменений пенсионной системы», — убежден Ревенко. Он напомнил, что во всех странах, где приходилось повышать пенсионный возраст, правящие партии уходили с политической сцены. «У нас этого не произошло, что говорит о высоком доверии избирателей и значительном запасе прочности “Единой России”, — полагает парламентарий. — Мы прошли самый сложный период, и у нас мощный потенциал для нового этапа роста».

Поэтому я бы не советовал никому из наших оппонентов устраивать преждевременные ритуальные пляски. «Единая Россия» не уступит лидерство никому.
Евгений Ревенко
депутат Госдумы

«Единая Россия» победила по спискам в 13 из 16 избирательных кампаний, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех 16 регионах. На выборах в гордумы 10 из 12 городов партия одержала чистую победу, но с учетом списков и одномандатников будет иметь контроль над всеми заксобраниями. Средний процент голосов, набранный «Единой Россией» на выборах в законодательные собрания, — 49,88%, а вместе с одномандатниками — более 60%.

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