Ревенко: «Единая Россия» с 60% показала достойный результат и имеет потенциал для роста

Источник: РИА "Новости"

«На прошедших выборах партия подтвердила свое лидерство и выступила достойно: 60% мандатов в законодательных собраниях регионов, где проходили выборы», — отметил политик. Из 16 кампаний по выборам в заксобрания в 13 регионах «Единая Россия» на первом месте, подчеркнул он.

Единороссы также получили более 80% мест в муниципалитетах, обратил внимание представитель руководства партии. «Избиратель четко дал ответ, кого видит на том самом уровне власти, который ближе всего к людям», — добавил он. «Таким образом, мы превзошли ожидания различных политологов, которые прогнозировали нам меньшие цифры», — констатировал политик.

«Это успешное выступление, особенно на фоне беспрецедентно трудной избирательной кампании и острых дискуссий вокруг изменений пенсионной системы», — убежден Ревенко. Он напомнил, что во всех странах, где приходилось повышать пенсионный возраст, правящие партии уходили с политической сцены. «У нас этого не произошло, что говорит о высоком доверии избирателей и значительном запасе прочности “Единой России”, — полагает парламентарий. — Мы прошли самый сложный период, и у нас мощный потенциал для нового этапа роста».

Поэтому я бы не советовал никому из наших оппонентов устраивать преждевременные ритуальные пляски. «Единая Россия» не уступит лидерство никому. Евгений Ревенко депутат Госдумы