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18:46 (мск), источник: Интерфакс

В «ЕР» собрались лишить Поклонскую поста в комитете Госдумы за отказ поддержать пенсионную реформу

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — В руководстве фракции «Единая Россия» в Госдуме подтвердили намерение сделать оргвыводы в отношении члена этой фракции Натальи Поклонской в связи с нарушением фракционной дисциплины — ее отказом проголосовать за проект закона о повышении пенсионного возраста.

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Источник: РИА "Новости"

«Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции», — сообщил «Интерфаксу» во вторник источник в руководстве фракции.

Что касается ее второго поста — руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, предоставляемых депутатами Госдумы, — вопрос о целесообразности снятия с него Поклонской пока обсуждается. «Окончательного решения еще нет», — сообщили агентству. «Есть опасения, что Наталья Владимировна будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую “расправу” с ней — поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть», — пояснил представитель парламентского большинства.

Как ранее сообщал «Интерфакс», вопрос об ответственности Поклонской, вопреки решению фракции проголосовавшей в первом чтении против законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию, предполагалось рассмотреть, когда депутаты соберутся после каникул на осеннюю сессию. Во вторник сессия открылась.

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Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста. Поклонская стала единственным депутатом от парламентского большинства, которая высказалась «против» при голосовании за законопроект. Остальные единороссы — 328 депутатов — были за, восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.

Во фракции «Единая Россия» в тот же день заявили, что намерены разобраться, почему Поклонская голосовала против, несмотря на решение «Единой России» о консолидированной поддержке документа.

«Конечно, мы обязательно этот вопрос обсудим, потому что было принято решение президиума генерального совета партии “Единая Россия”, согласованное с председателем (премьером Дмитрием Медведевым — ИФ), о консолидированной поддержке данного “пакета”; соответственно, было решение президиума фракции о консолидированном голосовании», — сказал тогда руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

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Источник:©РИА "Новости"
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