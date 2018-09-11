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15:25 (мск), источник: РИА Новости

В Идлибе начались съемки постановочной «химатаки»

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Идлибе начались съемки постановочной провокации с «применением» сирийской армией «химоружия», сообщили РИА Новости в российском Центре по примирению враждующих сторон.

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Источник: AP 2018

«По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией “химоружия” против мирного населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для в Джиср-эш-Шугур с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала.

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Подготовка провокации

О том, что боевики готовятся к новой провокации с инсценировкой химической атаки, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников, еще в августе заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, этим занимаются боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*). Сообщалось, что они привезли в Джиср-эш-Шугур восемь емкостей с хлором.
В район также перебросили группу боевиков, обучавшихся обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании «Олива».

Боевикам в облачении «Белых касок» предстоит имитировать спасение пострадавших от химоружия, рассказал Конашенков.

К чему она может привести

По данным Минобороны, «в ответ» Вашингтон готовится к удару по Сирии: в Персидский залив прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре перебросили стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность».

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Косвенным подтверждением того, что США вместе с союзниками готовятся к очередному акту агрессии, служат заявления высших представителей этих стран о намерении «самым решительным образом» ответить на применение сирийскими властями химического оружия, отмечал Конашенков.

Москва неоднократно предостерегала США и их союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии.

Чем занимаются «Белые каски»

Организация «Белые каски» заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям.

В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают людей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же «Белые каски» создают постановочные сюжеты, нанося грим «пострадавшим» и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.

В российском МИД называли деятельность «Белых касок» элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. Башар Асад заявлял, что члены организации «Белые каски» на самом деле сторонники «Аль-Каиды»*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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