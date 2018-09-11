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16:56 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Си Цзиньпин приготовили блины

ОСТРОВ РУССКИЙ (Владивосток), 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в конце дня после переговоров на ВЭФ посетили выставку «Улицы Дальнего Востока», где сами приготовили блины с черной и красной икрой в павильоне «Русские морепродукты и русский рынок».

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Источник: РИА "Новости"

В павильоне повара предложили Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами региона.

Запекая блин, российский президент отметил мастерство высокого китайского гостя в этом деле.

«Да, у меня кругленько», — согласился Си Цзиньпин через переводчика.

Завернув в приготовленные блины черную и красную икру, лидеры двух стран попробовали приготовленное ими блюдо: ели они руками и по русской традиции по предложению Путина выпили немного водки.

Источник: РИА "Новости"

На выставке лидерам рассказали о перспективах экономических проектов региона, например, о планах по строительству завода безотходного производства по переработке рыбы, инновационного краболовного судна и других.

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В павильоне стартапов молодые ученые продемонстрировали главам двух государств результаты своей работы в области робототехники, компьютерных систем и других.

Кроме дальневосточных регионов и экспозиции Росрыболовства, на выставке представлены павильоны Минприроды, Минспорта. Впервые в рамках выставки планируется проведение международного турнира по игре «го» — главной интеллектуальной игры Азии, которая способствует развитию культурных и деловых связей между Россией и странами АТР.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11—13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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